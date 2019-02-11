«Λάνθιμος Χούλιγκανς»: Πώς μία τρολλ σελίδα που υποστηρίζει τον γνωστό σκηνοθέτη «έπαιξε» σε τηλεοπτικό σταθμό (Video)

Είχαμε γνωρίσει τους «Τσιτσιπάς Χούλιγκανς», μία σελίδα η οποία «υποστήριζε» μέχρι τελικής πτώσης τον διεθνή τενίστα, τρολλάροντας όλη την ώρα. Μετά τους «Τσιτσιπάς», εμφανίστηκε η «Λάνθιμος Χούλιγκανς». Μία σελίδα η οποία υποστηρίζει με μεγάλο πάθος τον σκηνοθέτη, εν όψει και των όσκαρ, αλλά με σαφέστατο χιουμοριστικό ύφος.

Ωστόσο στον ΑΝΤ1 τους έβγαλαν στο δελτίο ειδήσεων ως «σύνδεσμο οπαδών» του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου με το ανάλογο ρεπορτάζ.

Μάλιστα ο ΑΝΤ1 μίλησε μάλιστα με εκπρόσωπο των… χούλιγκανς που έλεγε ακραία πράγματα.

«Θα χτίσουμε δεύτερο όροφο, θα βγάλουμε πανό μέσα στο χώρο. Πάμε να τα σπάσουμε στο Kodak Theatre τη βραδιά της απονομής των Οσκαρ, αν δεν το πάρει το βραβείο ο Λάνθιμος θα γίνει χαμός», ήταν μερικά απ’ αυτά που είπε ο ταλαντούχος κατ’ άλλα τρελός «Χούλιγκαν».

Δείτε το βίντεο

Δείτε μία ενδεικτική ανάρτηση των Χούλιγκανς