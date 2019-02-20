Η κόρη του Ρωχάμη: Είμαι περήφανη για τον πατέρα μου – Θυμάμαι μια βαλιτσούλα… (Video)

Για τον πατέρα της Βαγγέλη Ρωχάμη που πέρασε στη φυλακή 22 χρόνια μίλησε στην εκπομπή «Μετά τα μεσάνυχτα» η κόρη του και τραγουδίστρια Μαρία Ρωχάμη. Η Μαρία Ρωχάμη αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, την αγάπη για τον πατέρα της, αλλά και τις αποδράσεις του.

«Όταν ο πατέρας μου δραπέτευε, τον έβλεπα. Δεν γνώριζα τα σχέδιά του. Θα ήθελα πολύ να τα γνωρίζω, αλλά εκείνος δεν θα με έβαζε σε τέτοιο πειρασμό και κίνδυνο. Θυμάμαι μια βαλιτσούλα και κάποιο βράδυ να έρχεται να με παίρνει, μαγειρεύαμε, παίζαμε, διαβάζαμε. Για μένα ήταν ο μπαμπάς μου» είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρία Ρωχάμη δήλωσε περήφανη για τον μπαμπά της, τον άνθρωπο που, όπως είπε, δεν έμπαινε σε καλούπια: «Είμαι πολύ περήφανη για όσα έκανε. Δεν τον θεωρώ παραβατικό. Ο πατέρας μου έγινε πιο πολύ γνωστός για τις δραπετεύσεις του και όχι για τις παραβάσεις του. Τα πιο πολλά χρόνια στη φυλακή τα έκανε επειδή έφευγε. Έχει τεράστιο αίσθημα ελευθερίας, δεν κλείνεται σε καλούπια και αυτό τον έκανε να φεύγει».

Επίσης η Μαρία Ρωχάμη αποκάλυψε πως ο πατέρας της δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια και η μητέρα της ήθελε να σπουδάσει κτηνιατρική.