Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στα Βριλήσσια

Αγνωστοι δράστες προκάλεσαν τα ξημερώματα έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ, που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Βριλήσσια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη προκλήθηκε στις 03:15, πιθανότατα από διοχέτευση αερίου, αλλά οι δράστες δεν μπόρεσαν τελικά να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτό. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
