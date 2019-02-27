search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 15:11
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2019 07:20

Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στα Βριλήσσια

27.02.2019 07:20
Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στα Βριλήσσια - Media

 

Αγνωστοι δράστες προκάλεσαν τα ξημερώματα έκρηξη σε μηχάνημα ΑΤΜ, που βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στην οδό Αγίου Αντωνίου, στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη προκλήθηκε στις 03:15, πιθανότατα από διοχέτευση αερίου, αλλά οι δράστες δεν μπόρεσαν τελικά να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτό. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio_el-vel_1902_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Τεχνικό πρόβλημα σε ραντάρ – Αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις

polakis_1002_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Βαριά άρρωστη η ελληνική Δικαιοσύνη» – Την άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια με 169 υπέρ – «Ναι» και από ΠΑΣΟΚ

charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

dimografiko_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό και μετανάστευση των νέων πληγώνουν την Ελλάδα – Οι δυσοίωνες προβλέψεις για τον πληθυσμό

sarakostianna-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το σαρακοστιανό τραπέζι – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

MixCollage-18-Feb-2026-10-59-PM-8283
ΚΑΛΧΑΣ

Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 15:10
aerodromio_el-vel_1902_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Τεχνικό πρόβλημα σε ραντάρ – Αναμένονται καθυστερήσεις στις πτήσεις

polakis_1002_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Βαριά άρρωστη η ελληνική Δικαιοσύνη» – Την άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Ολομέλεια με 169 υπέρ – «Ναι» και από ΠΑΣΟΚ

charles_andrew
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η πρώτη αντίδραση του Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

1 / 3