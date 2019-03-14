ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 18:56
14.03.2019 07:58

Έχετε αλλεργία; Τι δεν πρέπει να κάνετε

Η εποχή που ξεκινούν και πάλι οι εποχικές αλλεργίες έφτασε. Μπούκωμα στην μύτη ή συνάχι, μάτια που δακρύζουν και “σας τρώνε”, βήχας και φτέρνισμα είναι μερικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα με τα οποία έρχονται χιλιάδες άνθρωποι αντιμέτωποι κάθε μέρα.

Με τις αλλεργίες, αυτό που λίγοι εξ’ αυτών συνειδητοποιούν είναι, ότι κάνουν και οι ίδιοι ορισμένα βασικά λάθη και επιδεινώνουν αυτά τα συμπτώματα.

Δείτε ποια είναι τα πιο συνήθη από αυτά τα λάθη, για να τα αποφύγετε και να περάσετε μια πιο ήρεμη περίοδο εποχικής αλλεργίας φέτος:

Έχετε τα παράθυρα μονίμως ανοιχτά

Προσπαθήστε να τα ανοίγετε μόνο όσο χρειάζεται για να αεριστεί το σπίτι και να μπει μέσα φρέσκος αέρας, κάτι που είναι απαραίτητο. Αλλά μην το παρακάνετε και αφήνετε τις αλλεργιογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα να… κάνουν πάρτι μέσα στο σπίτι σας. Επίσης, όταν είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε περισσότερες ώρες τον κλιματισμό (air-condition) επειδή λειτουργεί με φίλτρα που θα κρατήσουν μεγάλο ποσοστό από αυτές τις αλλεργιογόνες ουσίες μακριά.

Καθυστερείτε να πάρετε τα αντισταμινικά σας φάρμακα

Εφόσον γνωρίζετε πότε έρχεται η περίοδος που σας “χτυπάει” συνήθως η εποχική αλλεργία, δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να εκδηλώσετε τα πρώτα συμπτώματα προτού πάρετε τα φάρμακα που σας έχει δώσει ο φαρμακοποιός σας για τις αλλεργίες. Αυτά τα φάρμακα είναι πιο αποτελεσματικά, όταν λαμβάνονται ως πρόληψη και όχι ως θεραπεία. Πάρτε τα λοιπόν, 1-2 εβδομάδες πριν την περίοδο της εποχικής αλλεργίας και θα δείτε ότι θα έχετε λιγότερες εξάρσεις τους επόμενους μήνες.

Βγαίνετε έξω τις λάθος ώρες

Τα δέντρα και τα άνθη ξεκινούν να απελευθερώνουν γύρη περίπου στην ανατολή του ηλίου και τα επίπεδα αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα κορυφώνονται αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ. Προσπαθήστε να μην βγαίνετε έξω λοιπόν αυτές τις ώρες της ημέρας.

Δεν επενδύετε σε έναν ιονιστή αέρος

Σίγουρα δεν αποτελεί πρωτεύουσα ανάγκη και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξοδεύουν χρήματα για να προμηθευτούν μια συσκευή καθαρισμού του αέρα μέσα στο σπίτι. Αλλά είναι από εκείνες τις συσκευές που “θα βγάλουν τα λεφτά τους” σε βάθος χρόνου. Βάλτε το σε λειτουργία, όταν πια πόρτες και παράθυρα είναι κλειστά στο σπίτι, και θα δείτε μεγάλη αλλαγή.

Αντικείμενα που μαζεύουν σκόνη και αλλεργιογόνες ουσίες

Τα μαξιλάρια στον καναπέ, οι κουρτίνες και τα παιχνίδια των παιδιών (αρκουδάκια, κούκλες κλπ) μαζεύουν εύκολα σκόνες και αλλεργιογόνες ουσίες, ενώ σπανίως πλένονται. Αυτές οι ουσίες αναδύονται στην ατμόσφαιρα με κάθε κίνηση (αλλαγή θέσης στα μαξιλάρια του καναπέ, άνοιγμα-κλείσιμο στις κουρτίνες κλπ) και τις εισπνέετε.

Πηγή: iatropedia

