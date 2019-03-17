Χούλιγκαν εξομολογείται: Ξέρουν πού να μαχαιρώσουν – Έτσι δρουν στις επίθεσεις

Αύγουστος 2018 στη λεωφόρο Πετρουπόλεως στο Ιλιον. Ένας νεαρός και µια νεαρή πιάνονται στα χέρια έπειτα από τροχαίο µε τα µηχανάκια τους.

Λίγο µετά φτάνουν στο τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα και ανταλλάσσουν µηνύσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ethnos.gr.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνοµικοί διεκπεραιώνουν τα τυπικά, η υπόθεση «κλείνει» σαν ένα συνηθισµένο περιστατικό συµπλοκής µεταξύ οδηγών και παίρνει τον δρόµο της ∆ικαιοσύνης.

Έξι µήνες µετά, στις 18 Φεβρουαρίου, η 22χρονη που ενεπλάκη στο τροχαίο πέφτει θύµα άγριας ενέδρας από χούλιγκαν, που τη µαχαιρώνουν και τη χτυπούν µε µανία στο Ιλιον. Το ίδιο Αστυνοµικό Τµήµα αναλαµβάνει να της πάρει κατάθεση. Η 22χρονη καταθέτει ότι έπεσε θύµα ληστείας. Μόνο που λίγες ηµέρες µετά οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιµετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι τα πράγµατα µπορεί να µην είναι ακριβώς όπως δηλώνονται στις Αρχές.

Εξετάζουν το κατά πόσο το τροχαίο του Αυγούστου ήταν «εικονικό» και εάν η ληστεία του Φεβρουαρίου είναι άλλο ένα «τυφλό» χτύπηµα από χούλιγκαν. Οι αστυνοµικοί, µεταξύ άλλων, παρατήρησαν ότι τα περίπου έξι άτοµα τα οποία συµµετείχαν στην ενέδρα σε βάρος της 22χρονης πήραν από το θύµα τα παπούτσια του – πράξη που συνηθίζουν τον τελευταίο καιρό να κάνουν οι χούλιγκαν για να προκαλέσουν τον «εξευτελισµό» των αντιπάλων τους.

«Παραβιάζονται πλέον οι κανόνες»

Η παραπάνω υπόθεση είναι µόνο ένα από τα πολλά αιµατηρά περιστατικά µεταξύ «χουλιγκάνων», φαινόµενο το οποίο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το τελευταίο διάστηµα, καθώς έχει σηµειωθεί µπαράζ βίαιων οπαδικών επιθέσεων εντός και εκτός γηπέδων. Για τα «ραντεβού θανάτου», τις «πρακτικές» των ατόµων που συµµετέχουν στα βίαια επεισόδια, αλλά και τους άγραφους κανόνες, µίλησε στο «Εθνος της Κυριακής» ένας πρώην χούλιγκαν µεγάλης οµάδας. «Η διαφορά που βλέπω εγώ στα τελευταία επεισόδια είναι ότι παραβιάστηκε ο κανόνας που υπήρχε ότι δεν χτυπάµε γυναικόπαιδα. Και στο “Παπαστράτειο” παραβιάστηκε ο κανόνας και στην περίπτωση της κοπέλας στο Ιλιον. Πέρασαν σε µια άλλη φάση. Σε µια φάση που δεν υπολογίζουν τίποτα.

Στο “Παπαστράτειο” έψαχναν συγκεκριµένα άτοµα που τα… είχαν για συγκεκριµένα πράγµατα. Την πλήρωσε κόσµος που δεν έφταιγε σε τίποτα». Στην ερώτηση για το πώς κλείνονται τα ραντεβού θανάτου απαντά: «Τα πιο επικίνδυνα πεσίµατα είναι τα απρογραµµάτιστα. Αυτά που δεν τα περιµένει ο αντίπαλος. Η µία οµάδα επιλέγει τους πιο µάχιµους, φορτώνεται µε πράγµατα που ξέρει αυτή και πηγαίνει στον στόχο: έναν σύνδεσµο, ένα στέκι αντιπάλων κάπου έξω, όπου νοµίζει ότι θα βρει λάσκα τον αντίπαλο. Μη νοµίζετε ότι υπάρχουν κρυφά κίνητρα. Το κίνητρο είναι η βία. Το ξέσπασµα.

Πολλά πιτσιρίκια είναι από χωρισµένους γονείς και ζουν ουσιαστικά µόνα τους. Αλλοι παρατηµένοι από µικροί. Μεγαλωµένοι µε προβλήµατα. Υπάρχουν θέµατα σοβαρά. Την ώρα της επίθεσης είναι τυφλωµένοι». Τα πολεµοφόδια δεν βρίσκονται ποτέ σε χώρο που µπορεί να έχει πρόσβαση η Αστυνοµία. «Ξέρουν και αυτοί ότι παρακολουθούνται. ∆εν είναι χαζοί. Και να ξέρετε, υπάρχουν άτοµα που δεν έχουν ούτε κινητό ούτε Facebook. Προσέχουν. Ειδικά αυτοί που έχουν δικογραφίες στην πλάτη για οπαδικά ή άλλα ποινικά θέµατα. Τα ρόπαλα, τα µαχαίρια, τα κατσαβίδια, τις full face κουκούλες, τις φωτοβολίδες, τα έχουν σε σπίτια ή καβάτζες. Υπάρχουν άτοµα που έχουν τον ρόλο του µεταφορέα των πραγµάτων αυτών.

Οι πιο σκληροί στα πεσίµατα είναι Ελληνες που έχουν χρόνια στις µάχες και αλλοδαποί. Εισαγόµενοι ή µη. Ατοµα που δεν τους είναι τίποτα να τραβήξουν µαχαίρι. Ξέρουν πού θα µαχαιρώσουν. Κανείς δεν θέλει να φορτωθεί µε φόνο. Παίρνουν και αυτοί τα µέτρα τους». Παλαιότερα οι ΠΑΕ είχαν µεγαλύτερη επιρροή στο οπαδικό κίνηµα και µπορούσαν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των φαινοµένων «τυφλής» βίας.

«Σίγουρα παίζει ρόλο εάν η οµάδα πηγαίνει καλά στα διοικητικά της. Οχι, όµως, καθοριστικό. Οπως καθοριστικό ρόλο δεν παίζει το πώς τα πηγαίνει η οµάδα αγωνιστικά. Το σίγουρο είναι ότι όλες οι µεγάλες οµάδες έχουν πυρήνες χούλιγκαν που δεν ελέγχονται από κανέναν. Στις οµάδες αυτές συµµετέχουν και άτοµα που έχουν κάνει φυλακή. Οχι πολλά. Οι περισσότεροι που έχουν ποινικό παρελθόν είναι για µικροαδικήµατα».

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνοµία, µε απόφαση της ηγεσίας, αναµένεται να υιοθετήσει µια δυναµική στάση, µε συνεχείς ελέγχους σε συνδέσµους φιλάθλων, που ξεκίνησαν την περασµένη εβδοµάδα. Στην Αττική υπάρχουν 55 καταγεγραµµένοι από την ΕΛ.ΑΣ. σύνδεσµοι. Μέλη κάποιων εξ αυτών έχουν µπει στο µικροσκόπιο για την επίθεση στο γήπεδο «Παπαστράτειο» και την ενέδρα στην 22χρονη. Για το «Παπαστράτειο» η Αστυνοµία έχει σχηµατίσει έναν κύκλο περίπου 15 υπόπτων, ενώ για την 22χρονη έναν κύκλο πέντε υπόπτων. Τα επεισόδια στο «Παπαστράτειο» εκτιµάται ότι ήταν «απάντηση» όχι απαραίτητα -ή, τουλάχιστον, όχι µόνο- στο µαχαίρωµα της 22χρονης, αλλά και στην επίθεση που είχε γίνει σε δυναµικό σύνδεσµο του Παναθηναϊκού, έναν µήνα νωρίτερα, στα δυτικά προάστια.