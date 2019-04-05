Ερυθρός Σταυρός: Σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε παιδιά μεταναστών των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση ασύλου

Ανησυχητική είναι η ψυχική υγεία των παιδιών η αίτηση των οποίων για παροχή ασύλου στη Δανία έχει απορριφθεί, προειδοποιεί με σημερινή έκθεσή του ο Ερυθρός Σταυρός, φέροντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, κεντρικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στα μέσα Ιουνίου.

«Απώλεια όρεξης, συχνοί εφιάλτες, προβλήματα στον ύπνο. Τα παιδιά στο κέντρο τράνζιτ του Σγέλμαρκ παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα κακής ψυχικής υγείας», αποκαλύπτει σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση.

Το 61% των παιδιών παρουσιάζουν συμπτώματα που περιγράφονται στην ψυχιατρική και τα μισά παιδιά ηλικίας 11 με 17 ετών υποφέρουν από μετατραυματικό στρες, διευκρίνισε ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος συνιστά οι οικογένειες να μένουν χωριστά από τους εργένηδες, η αίτηση των οποίων για παροχή ασύλου έχει απορριφθεί.

Το αίτημα αυτό στηρίζει μέρος της αριστεράς, με εξαίρεση τους Σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι μέχρι τώρα τάσσονται υπέρ της παρουσίας παιδιών στο κέντρο ζητώντας παράλληλα τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.

Η μεταναστευτική πολιτική είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές, η ημερομηνία των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά αναμένονται πριν από τις 17 Ιουνίου.

Από το 2015 και την επαναφορά των ελέγχων στα χερσαία της σύνορα η Δανία, που κυβερνάται από έναν κεντροδεξιό συνασπισμό τον οποίο όμως στηρίζει το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα DF, έχει υιοθετήσει 112 νομοθετήματα που περιορίζουν τα δικαιώματα των αλλοδαπών.

Με 400 θέσεις το Σγέλμαρκ, βόρεια της Κοπεγχάγης, είναι ένα από τα δύο κέντρα τράνζιτ όπου μεταφέρονται οι μετανάστες όταν απορριφθεί το αίτημά τους για παροχή ασύλου ενόψει της απέλασής τους και το μοναδικό στο οποίο ζουν παιδιά.

Αρχικά θα δεχόταν μόνο ενήλικες, όμως από το 2016 ζουν εκεί και οικογένειες. Η διαμονή των μεταναστών εκεί δεν προβλεπόταν να ξεπερνά τις δύο εβδομάδες, όμως κάποιοι παραμένουν στο κέντρο για περισσότερους από 18 μήνες

Το Σγέλμαρκ βρίσκεται δίπλα σε ένα χώρο όπου στρατιώτες εξασκούνται σχεδόν καθημερινά στη σκοποβολή.

Τα παιδιά «λένε ότι είναι εξαιρετικά στενάχωρο. Ότι τους θυμίζει κάτι στο οποίο είχαν εκτεθεί πριν φύγουν για να γλιτώσουν τον πόλεμο», τόνισε η Εύα Σίνγκερ από μια δανέζικη ΜΚΟ που βοηθά πρόσφυγες στην εφημερίδα Information.

Η έκθεση του Ερυθρού Σταυρού βασίστηκε σε 56 παιδιά από τα περίπου 150 που ζουν στο κέντρο αυτό, το οποίο διαχειρίζονται οι σωφρονιστικές αρχές της Δανίας.

