Στάχτη έγινε γνωστό beach bar στη Χαλκιδική

Μεγάλες είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο beach bar «Αχινός» στην ακτή της Χανιώτης του δήμου Κασσάνδρας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 22:30 κάτω από άγνωστες συνθήκες
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν τρεις υδροφόρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Δεν υπήρξε κανένας τραυματίας.
