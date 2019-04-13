NASA: Εργαλεία πρόγνωσης διαστημικού καιρού από το… Αστεροσκοπείο

Εργαλεία πρόγνωσης διαστημικού καιρού που αναπτύσσονται στο Αστεροσκοπείο αποκτά η NASA, ώστε να τα εντάξει στην προσομοίωση αποστολής στον Άρη.

Την «αποκάλυψη» έκανε η κυρία Ολγα Μαλανδράκη η οποία τόνισε: «Ο διαστημικός καιρός «είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σε σχέση με τον Ήλιο και τη Γη», μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, “Πρακτορείο 104,9 FM”.

Η Όλγα Μαλανδράκη είναι η κύρια ερευνήτρια Φυσικής Διαστήματος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης.

Εδώ και λίγες ημέρες η κυρία Μαλανδράκη είναι πρόεδρος του Solar-Terrestrial Sciences Division της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών (EGU), της μεγαλύτερης του τομέα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις διαστημικές επιστήμες και τους Πλανήτες διεθνώς.

Εκπροσωπεί με αυτό τον τρόπο την επιστημονική κοινότητα για τα συγκεκριμένα θέματα και είναι η πρώτη φορά που άτομο ελληνικής καταγωγής, από Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα, καταλαμβάνει αυτή τη θέση.

Η Ελληνίδα ερευνήτρια Φυσικής Διαστήματος, που πέτυχε τη σημαντικότατη αυτή διάκριση ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέρφους της από όλο τον κόσμο, εξήγησε πως σήμερα περισσότερο από ποτέ και με τα νέα σχέδια, που είναι υπό διαμόρφωση, σε σχέση με τα διαστημικά ταξίδια ανθρώπων μακρύτερα από τη Σελήνη, υπάρχει ειδικός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το δεδομένο, την “ανάγνωση” του ηλιακού καιρού.

Περιέγραψε πως ο διαστημικός καιρός είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα σε σχέση με τον Ήλιο και τη Γη, «οι κίνδυνοι δηλαδή που υπάρχουν από τις ηλιακές εκρήξεις», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Επιπλέον η κυρία Μαλανδράκη -από τη Βιέννη και το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών(EGU), όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εν λόγω Ένωσης- προέβη σε μια αποκάλυψη.

Εξήγησε πως μέσα στο επόμενο διάστημα τα εργαλεία πρόγνωσης του διαστημικού καιρού, προϊόν ερευνητικής προσπάθειας της ομάδας της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος με την επωνυμία “Hesperia”, θα αποκτηθούν από την αμερικανική NASA για κρίσιμες δοκιμές, στο πλαίσιο διεθνούς συνεργατικής προσπάθειας που έχει ως τελικό, απώτερο στόχο την “κατάκτηση” του Πλανήτη Άρη από τον άνθρωπο.

Ως παράδειγμα σημαντικών θεμάτων που προκύπτουν σε αυτό το επιστημονικό πεδίο έδωσε μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει στις τηλεπικοινωνίες ή ακόμη και “προβλήματα και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης διότι επάγονται μεγάλα ρεύματα πάνω στη Γη” όπως ανέφερε.

«Μπορεί εκατομμύρια αμπέρ να περάσουν έναν μετασχηματιστή και κυριολεκτικά να καεί, υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά τα οποία θα πρέπει να τα (…) προβλέψουμε αν είναι δυνατό” τόνισε στο “Πρακτορείο 104,9 FM” η κορυφαία Ελληνίδα ερευνήτρια που έδωσε έμφαση στον παράγοντα του χρόνου. “Κινούμαστε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της πρόβλεψης και της πρόγνωσης αυτών των φαινομένων ώστε να υπάρχει χρόνος να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις τους», περιέγραψε η κυρία Μαλανδράκη που αναφέρθηκε και στις καινούργιες αποστολές που θα πάνε κοντά στον Ήλιο στα επόμενα χρόνια και το πώς αυτές θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι νέες αυτές διεθνείς αποστολές όπως το Parker Solar Probe της NASA, που εκτοξεύτηκε τον Αύγουστο του 2018, αλλά και το Solar Orbiter, που θα εκτοξευτεί το 2020 και στο οποία συμμετέχει η ομάδα της Ελληνίδας επιστήμονα, θα δίνουν τα δεδομένα τους με μια καθυστέρηση δύο, τριών μηνών, οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθαρά για διαστημικό καιρό, θα δώσουν όμως τη δυνατότητα για πρόοδο στη θεμελιώδη κατανόηση του Ήλιου και θα ενισχύσουν τη γνώση του πώς λειτουργεί “κάτι που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στα καινούργια μοντέλα που θα αναπτυχθούν για περαιτέρω βελτίωση των μοντέλων που έχουμε τώρα για διαστημικό καιρό” όπως εξήγησε η κυρία Μαλανδράκη.