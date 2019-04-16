Έσπασαν κι έκλεψαν όλα τα δάχτυλα του δεξιού χεριού – Νέος βανδαλισμός στο άγαλμα του Καποδίστρια

Για ακόμα μία φορά βανδαλίστηκε το άγαλμα του που βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία στο Ναύπλιο.

Στις 26 Αυγούστου του 2018 άγνωστοι έσπασαν τέσσερα δάχτυλα από το δεξί χέρι του κυβερνήτη, το οποίο πρόπερσι είχε αποκτήσει και πάλι αντίχειρα, έπειτα από περίπου 40 χρόνια.

Σήμερα, οι βάνδαλοι έσπασαν και έκλεψαν τα τέσσερα δάκτυλα που είχαν προσωρινά επανατοποθετηθεί, καθώς και τον αντίχειρα που είχε αποκατασταθεί τον Σεπτέμβρη του 2017.

Σύμφωνα με το anagnostis.org, το θέμα προσπάθησε να αναδείξει ο Ναυπλιώτης γλύπτης Κώστας Δημούλης, ο οποίος έχει αναλάβει την αποκατάσταση του αγάλματος, δηλώνοντας πολύ λυπημένος με το νέο βανδαλισμό που υπέστη το γλυπτό του Μιχάλη Τόμπρου που κοσμεί τη πόλη από το 1933.

Να σημειωθεί πως αυτή την εποχή υπάρχει αθρόα προσέλευση μαθητών με σχολικές εκδρομές στο Ναύπλιο, και ίσως το νέο περιστατικό να σχετίζεται με κάποια «παιδική αταξία».