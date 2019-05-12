«Μαύρα σύννεφα» στον Κόλπο: «Επιχείρηση σαμποτάζ» τεσσάρων πλοίων στα στενά του Ορμούζ

Τέσσερα εμπορικά σκάφη έγιναν στόχος “επιχειρήσεων σαμποτάζ” κοντά στα χωρικά ύδατα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε κοντά στο εμιράτο Φουτζέιρα, έναν από τους μεγαλύτερους λιμένες ανεφοδιασμού στον κόσμο, που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα στενά του Ορμούζ. Το Στενό αυτό είναι ένα ζωτικής σημασίας πέρασμα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής.

Το ΥΠΕΞ των ΗΑΕ χαρακτήρισε “επικίνδυνη εξέλιξη” τις επιχειρήσεις σαμποτάζ εναντίον εμπορικών σκαφών και την έκθεση των πληρωμάτων τους σε κίνδυνο.

Η ένταση κορυφώνεται στην περιοχή, μετά και την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων –μεταξύ άλλων και ενός αεροπλανοφόρου– στη Μέση Ανατολή σε απάντηση για τις “ξεκάθαρες ενδείξεις” απειλών από το Ιράν, όπως τις αποκαλεί ο Λευκός Οίκος.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε τι είδους σαμποτάζ ήταν αυτό που έγινε, λέγοντας μόνο ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, σε συντονισμό με διεθνείς οργανισμούς. Από το επεισόδιο δεν προκλήθηκε διαρροή καυσίμων στη θάλασσα.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Φουτζέιρα διέψευσε μέσω του Twitter ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι, τονίζοντας ότι λειτουργεί κανονικά. Ο ιστότοπος του ιρανικού τηλεοπτικού καναλιού Press TV, επικαλούμενος ένα λιβανέζικο κανάλι, το Mayadeen, είχε αναφέρει ότι επτά δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση στο λιμάνι αυτό.

ΑΠΕ