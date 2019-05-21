Η ψυχική διαταραχή που απειλεί τους χορτοφάγους και τους βίγκαν

Η εμμονή με την καθαρή – υγιεινή διατροφή όπως προβάλλεται στα social media ενδέχεται να είναι ένα σημάδι δυσκολίας διαχείρισης της ψυχικής υγείας σύμφωνα με νέα έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου του York που δημοσιεύθηκε στο Appetite.

H κατάσταση κατά την οποία ένας άνθρωπος παρουσιάζει εμμονή με την προετοιμασία και την κατανάλωση μόνο υγιεινών τροφών είναι γνωστή ως νευρική ορθορεξία. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή της είναι οι προηγούμενες διατροφικές διαταραχές ή μία τάση προς εμμονική συμπεριφορά.

Οι ερευνητές βρήκαν πως ακόμα και μία συνηθισμένη πλέον διατροφή όπως η χορτοφαγία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο να εκδηλωθεί νευρική ορθορεξία σε αυτά τα άτομα. «Τα ευρήματά μας ρίχνουν επιπλέον φως στο ποιοι βρίσκονται σε κίνδυνο και θα μπορούσε να βοηθήσει τους παρόχους υγείας να αναγνωρίσουν τα άτομα που πάσχουν από την ασθένεια και να τους παράσχουν την κατάλληλη θεραπεία».

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα με νευρική ορθορεξία έχουν εμμονή με την ποιότητα του φαγητού που παρασκευάζεται και καταναλώνεται και όχι με τον αριθμό τον θερμίδων που περιέχει.

Ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανάται για το σχεδιασμό, την αγορά και την προετοιμασία των υγιεινών γευμάτων επηρεάζει και άλλες πτυχές της ζωής του ατόμου.

Ωστόσο δεν υπάρχουν επίσημα διαγνωστικά κριτήρια για αναγνώριση της νόσου σε αντίθεση με άλλες διατροφικές διαταραχές όπως η νευρική ανορεξία και η βουλιμία. Συνεπώς είναι άγνωστο πόσοι άνθρωποι πάσχουν από αυτή τη διαταραχή.

Στα πλαίσια της έρευνας η ομάδα εξέτασε όλες τις μελέτες που δημοσιεύθηκαν για το θέμα μέχρι το τέλος του 2018. Οι ερευνητές εξέτασαν όλους τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου που καθιστούν κάποιον ευάλωτο ή πιο πιθανό να αναπτύξει νευρική ορθορεξία.

Βρήκαν πως οι χορτοφάγοι οι οποίοι δεν τρώνε κρέας ή αυγά, αλλά καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα κινδυνεύουν περισσότερο. Επίσης σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη νευρικής ορθορεξίας ήταν οι άνθρωποι που ακολουθούσαν ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής.

Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι με ιστορικό διατροφικών διαταραχών, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές και εμμονή με την εικόνα του σώματος είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν νευρική ορθορεξία.

«Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος αυτών των ευρημάτων είναι ότι θα βοηθήσουν τους παράγοντες υγειονομικής περίθαλψης καθώς και τους πολίτες να αναγνωρίσουν ότι η λεγόμενη υγιεινή διατροφή μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ανθυγιεινή», δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Jennifer Mills.

«Μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό ή να κάνει πολύ δύσκολη την κοινωνικοποίηση με ανθρώπους σε θέματα που περιλαμβάνουν φαγητό. Μπορεί επίσης να είναι ακριβό και χρονοβόρο.

Όταν φτάνει στα άκρα, μία εμμονή με την καθαρή διατροφή ενδέχεται να είναι σημάδι πως αυτό το άτομο δυσκολεύεται να διαχειριστεί την ψυχική του υγεία.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης πως δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των φύλων για τον αριθμό των ατόμων που υποφέρουν από την πάθηση. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τις διατροφικές διαταραχές όπως η ανορεξία και η βουλιμία, όπου τα αγόρια και οι άντρες αποτελούν περίπου το 10% των ατόμων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. «Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα πρόβλημα που πλήττει κυρίως τις νέες γυναίκες», δήλωσε η Δρ Mills.

«Λόγω αυτής της υπόθεσης, τα συμπτώματα και οι αρνητικές συνέπειες της νευρικής ορθορεξίας μπορούν να περάσουν απαρατήρητα ή να μη ληφθούν σοβαρά υπόψη».

Η ερευνητική ομάδα καταλήγει λέγοντας ότι η ανάπτυξη ενός τυπικού ορισμού για την νευρική ορθορεξία θα διευκολύνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να εντοπίζουν και να θεραπεύουν τους ανθρώπους που υποφέρουν από αυτήν.

