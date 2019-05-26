search
26.05.2019 21:21

Ο ξέφρενος πανηγυρισμός της Αλεξίας Μπακογιάννη για τον αδελφό της (Video)

Ο ξέφρενος πανηγυρισμός της Αλεξίας Μπακογιάννη για τον αδελφό της (Video)
 
Ο Κώστας Μπακογιάννης κατάφερε να πάρει τεράστια διαφορά για τη δημαρχία Αθηναίων από τον πρώτο γύρο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και η αδερφή του, Αλεξία, ήταν στο πλευρό του.
 
Η Αλεξία Μπακογιάννη δεν έκρυψε την χαρά της με το μεγάλο ποσοστό που συγκέντρωσε ο συνδυασμός «Αθήνα Ψηλά».
 
Η Αλεξία Μπακογιάννη επιδόθηκε σε έναν… ξέφρενο χορό μετά την εκλογή του αδερφού της, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.
 

Πηγή: reader.gr
