10.06.2019 15:43

Ξεσπά ο Νίκος Κουρκούλης: «Το τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου αφορά μόνο εμένα» (Video)

Ξεσπά ο Νίκος Κουρκούλης: «Το τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου αφορά μόνο εμένα» (Video)

 

Ο τραγουδιστής είπε για τις δυσκολίες που πέρασε με τη γυναίκα του, την Κέλλυ Κελεκίδου στην Αυστραλία αλλά και τις φήμες χωρισμού τους, που κατά καιρούς διαβάζει.

Αρχικά είπε στον Θέμη: «Πολλές από τις επιτυχίες που ακούς τώρα, ήρθαν στα χέρια μου στο παρελθόν και τις απέρριψα. Το «Θέλω να σε ξαναδώ» του Πάνου Κιάμου, το είχα στα χέρια μου πρώτος. Την περίοδο που είχα επιστρέψει από την Αυστραλία δεν ήθελα να κάνω μια επιτυχία δανεική. Ήθελα να κάνω κάτι πρώτο».

Και ανέφερε για τις δυσκολίες που βίωσαν στην Αυστραλία: «Η Κέλλυ Κελεκίδου είχε ένα μειονέκτημα, δεν μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα και την εμπόδισε αυτό να δημιουργήσει νέες σχέσεις γιατί δεν μπορούσε να εκφραστεί. Η γυναίκα μου παθαίνει αυτό το πράγμα, όταν δεν μπορεί να μιλήσει εγκλωβίζεται. Είπαμε ότι και τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, πρέπει να δουν την Ελλάδα».

Ο Νίκος μίλησε και για το γάμο του με την Κέλλυ και όλα όσα έχουν περάσει έως τώρα. Συγκεκριμένα είπε: «Περάσαμε και δύσκολα. Η Αυστραλία ήταν μεγάλη δοκιμασία για μας, το να αντέξεις μία περίοδο. Όταν ζεις αυτό το κομμάτι το δύσκολο, όποιο και αν είναι, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Όταν αποστασιοποιηθείς λίγο και το δεις με ένα τρίτο βλέμμα πιο καθαρά, αρχίζεις και αλλάζεις και αν σε ενδιαφέρει ο άνθρωπος προσπαθείς επί τούτου να κάνεις το καλύτερο. Αυτό σημαίνει αληθινή αγάπη. Είναι γνωστό ότι μας χωρίζουν και μας κρεμάνε συνέχεια και είναι λίγο κουραστικό κι ανόητο».

Και στη συνέχεια ξέσπασε όταν αναφέρθηκε στις κατά καιρούς φήμες που τον θέλουν να χωρίζει με τη γυναίκα του.

Πηγή: gossip-tv.gr

 

