23.06.2019 18:25

Πράγα: Τεράστια διαδήλωση κατά του πρωθυπουργού της Τσεχίας -Θύμισε την «βελούδινη επανάσταση»

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, 250.000, σύμφωνα με τους οργανωτές και πολλά μέσα ενημέρωσης, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πράγα για να ζητήσουν την παραίτηση του πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις.

Επρόκειτο για την μεγαλύτερη εκδήλωση λαϊκής διαμαρτυρίας στην χώρα από την «Βελούδινη Επανάσταση» που έφερε την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Η μεγάλη συγκέντρωση στο πάρκο Λέτνα είναι η μεγαλύτερη μίας σειράς διαδηλώσεων των τελευταίων εβδομάδων κατά του Μπάμπις, ο οποίος ερευνάται για απάτη και σύγκρουση συμφερόντων.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Παραιτήσου» και «Ως εδώ» και σημαίες της Τσεχίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η τσεχική αστυνομία εισηγήθηκε τον Απρίλιο την απαγγελία κατηγοριών κατά του Αντρέι Μπάμπις για απάτη μέσω της εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών κονδυλίων πριν από μία δεκαετία για να κατασκευάσει ξενοδοχείο και κέντρο διασκέψεων έξω από την Πράγα. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ο διορισμός νέου υπουργού δικαιοσύνης μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας προκάλεσε τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας λόγω υποψιών ότι ο Μπάμπις επιχειρεί να επηρεάσει τις διαδικασίες. Ο ίδιος αρνήθηκε και αυτές τις κατηγορίες.

Η σημερινή συγκέντρωση οργανώθηκε από την μη κυβερνητική οργάνωση Million Moments for Democracy, που έχει ιδρυθεί από φοιτητές.

