Βότκα από… γάλα προβάτου (Video)

Μια παραδοσιακή οικογένεια στην Τασμανία της Αυστραλίας διατηρεί εδώ και χρόνια ένα τυροκομείο το οποίο όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τα υπόλοιπα.

Το… συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι ότι το τυροκομείο της οικογένειας Ryan Hartshorn εκτός από τα συνηθισμένα προϊόντα από πρόβειο γάλα παράγει και βότκα χρησιμοποιώντας τον ορό γάλακτος που απομένει από τη διαδικασία της τυροκόμησης.

Συνήθως η βότκα παράγεται από απόσταγμα δημητριακών, όπως του κριθαριού, του σιταριού, της σίκαλης ή ενός συνδυασμού των παραγόντων αυτών αλλά και άλλων υλικών, όπως η πατάτα.

Η διαδικασία που χρησιμοποίησε για να καταφέρει η οικογένεια να παράξει βότκα από ορό γάλακτος είναι σίγουρα κάτι που λίγοι γνωρίζουν.

Όσο για τη γεύση, εμείς θα αρκεστούμε να πούμε ότι έχει κερδίσει βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βότκας!

