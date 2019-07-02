Πάολα Ρεβενιώτη: Εάν φοβόμουν δε θα ήμουν αυτή που είμαι – Μόνο αν είσαι πλούσιος gay, σε αποδέχεται η δεξιά

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Για την απόφασή της να κατέβει υποψήφια με το ΜέΡΑ25 και τις επόμενες κινήσεις της μίλησε σε συνέντευξή της στο avmag.gr και τον Βασίλη Θανόπουλο η Πάολα Ρεβενιώτη.

Αναλυτικά, απόσπασμα της συνέντευξης:

Γιατί αποφάσισες να κατέβεις υποψήφια με το ΜέΡΑ25;

Καταρχάς, γιατί μου έδειξαν σεβασμό και μου έδωσαν την ελευθερία να είμαι ο εαυτός μου. Με κατέβασαν στην Α΄Αθηνών – εκεί δηλαδή που ήθελα και εκεί που έχω μια πιθανότητα εκλογής. Επίσης, γιατί διαβάζοντας το πρόγραμμά του, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα ουσιαστικές διαφωνίες και μάλιστα θεώρησα προχωρημένα αρκετά απ΄αυτά που αναφέρει.

Είχες δεχθεί πρόταση κι από κάποιο άλλο κόμμα;

Όχι. Αλλά να σου πω ότι, αν μου έλεγε κάποιο άλλο κόμμα – για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ – δε θα δεχόμουν. Παρά μόνο αν ήξερα ότι πραγματικά με υπολόγιζε και ότι δε θα ήμουν απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο στο ψηφοδέλτιο.

Δε θεωρείς όμως ότι η υποψηφιότητά σου ίσως να εξυπηρετεί και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες;

Αν πίστευαν ότι δε θα με ψηφίσουν, δε θα με έβαζαν. Αυτονόητα είναι όλα αυτά, γιατί η πολιτική παίζει με αυτούς τους όρους. Αλλά στη δική μου την περίπτωση, μιλάμε για μια υποψηφιότητα επί ίσοις όροις. Επωφελούμαι κι εγώ.

Υπάρχει όμως και ένας έντονος συμβολισμός στην υποψηφιότητα αυτή.

Φαντάσου να βγω κιόλας. Η είσοδος μιας τρανς στη βουλή. Αυτόματα θα αλλάξει ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, θα συμβεί μια μικρή επανάσταση. Μικρή και βουβή, αλλά και πάλι επανάσταση.

Σε μια παλιότερη συνέντευξή σου δήλωσες ότι έχεις μεγαλώσει με τη δεξιά. Τι εννοούσες μ΄αυτό;

Δεν μπορείς να φανταστείς πόση βιαιότητα έχω φάει από τη δεξιά. Δε μπορείς να φανταστείς πόσο ξύλο τρώγαμε στα αστυνομικά τμήματα. Μόνο αν είσαι ένας πλούσιος gay, σε αποδέχεται η δεξιά. Το βλέπουμε αυτό και με τους βουλευτές της. Έχω μεγαλώσει μέσα σ΄αυτήν την κατάσταση. Σε μια αυταρχική κυβέρνηση που δε σεβόταν το διαφορετικό. Αυτήν την έλλειψη σεβασμού της δεξιάς την είδαμε και πρόσφατα με τα σχόλια για «εξωγήινους» κλπ. Τι εμπιστοσύνη να έχεις σε ανθρώπους που λένε αυτές τις γελοιότητες;

Έχεις σκεφτεί τι θα αντιμετωπίσεις σε περίπτωση που εκλεγείς; Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει;

Εάν φοβόμουν δε θα ήμουν η Πάολα Ρεβενιώτη. Πάντα ύψωνα το ανάστημα μου όσο δύσκολες κι αν ήταν οι καταστάσεις. Δε φοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου και πέρασα υπέροχα. Δε σκοπεύω να αρχίσω να φοβάμαι τώρα.

Δυστυχώς, πολλές φορές έχουμε δει τη βουλή να γίνεται χώρος αναπαραγωγής τρανσφοβικών και ομοφοβικών σχολίων. Πώς σκοπεύεις να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις;

Θα είμαι αμείλικτη. Θα φωνάζω να έρθει ο εισαγγελέας να τους μαζέψει. Με ποιο δικαίωμα τους αφήνουν μέσα στη βουλή να κάνουν κηρύγματα μίσους; Υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος. Είσαι βουλευτής; Μητροπολίτης; Δεν έχει σημασία. Να εφαρμοστεί ο νόμος.

Με ποια θέματα σκοπεύεις να καταπιαστείς;

Φυσικά, ο πολιτικός γάμος και η παιδοθεσία είναι κάποια απ΄αυτά τα θέματα. Αλλά και με πιο πρακτικά, όπως η δημιουργία ενός χώρου για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν ταλαιπωρηθεί απ΄αυτή τη ζωή κι έχουν φύγει από τις οικογένειές τους. Για ΛΟΑΤΚΙ+ που δεν τα βγάζουν πέρα μόνα τους στο δρόμο. Παράλληλα, να βρεθούν τρόποι να ενισχυθούν και οικονομικά. Επίσης, με προγράμματα στα σχολεία για θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ταυτοτήτων φύλου και ρατσισμού. Και τέλος, να σταματήσουμε τις παρεμβάσεις της εκκλησίας σε θέματα της πολιτείας.

Η Πάολα Ρεβενιώτη πώς αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά;

Ως υπερασπίστρια των μην προνομιούχων. Δε μπορώ να είμαι ποτέ με τον ισχυρό.