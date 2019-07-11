Νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ – Επεισόδιο με ιρανικά πλοία και βρετανική φρεγάτα (χάρτης)

Τρία ιρανικά πλοία προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διέλευση ενός βρετανικού πλοίου, του British Heritage, από το Στενό του Χορμούζ, όμως απομακρύνθηκαν έπειτα από προειδοποίηση μιας βρετανικής φρεγάτας, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

«To HMS Montrose αναγκάστηκε να μπει μεταξύ των ιρανικών πλοίων και του British Heritage και να εκδώσει προειδοποιήσεις προς τα ιρανικά πλοία, τα οποία τότε απομακρύνθηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σε ανακοίνωσή του.

«Ανησυχούμε από αυτή την ενέργεια και εξακολουθούμε να καλούμε τις ιρανικές αρχές να αποκλιμακώσουν την κατάσταση στην περιοχή», προσθέτει η ανακοίνωση.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου μία εβδομάδα αφού μέλη του βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας συνέλαβαν το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Grace 1 στα ανοικτά του Γιβραλτάρ καθώς πίστευαν ότι μετέφερε αργό πετρέλαιο στη Συρία κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην εμπόλεμη χώρα από την ΕΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν σήμερα τον ισχυρισμό, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.