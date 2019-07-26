Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο – Τι προβλέπεται για ΕΝΦΙΑ, 120 δόσεις (PDF)

Κατατέθηκε στη Βουλή το φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ξεκινά τη Δευτέρα στις 13:00 το μεσημέρι, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Όπως αναφέρθηκε -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Χρ. Σταϊκούρας ενημέρωσε ότι η μείωση του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται για το 2019 σε 22% μεσοσταθμικά.

Συγκεκριμένα, όπως εξηγούσαν οι ίδιες πηγές, η μείωση ΕΝΦΙΑ θα έχει πρόσθετο κόστος 205 εκατ. ευρώ. Από τη μείωση του φόρου δεν εξαιρείται κανείς, δεν είναι και οριζόντια, λαμβάνεται μέριμνα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και τη μεσαία τάξη, καθώς για τις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ, η μείωση θα είναι 30%. Για 60.000 μέχρι 70.000, μείωση 27%, για 70.000 μέχρι 80.000, 25%, για 80.000 μέχρι 1.000.000, 20% και για τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, 10%.

Οι κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ότι μόλις 14.841 φορολογούμενοι σε σύνολο 7.310.185 φορολογουμένων ανήκουν στην κατηγορία με αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η κριτική της αντιπολίτευσης για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει καμία βάση καθώς η ελάφρυνση γι αυτή την κατηγορία θα είναι 22 εκατ. ευρώ σε σύνολο 465 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μόλις το 5% της συνολικής ελάφρυνσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι 473.740 φορολογούμενοι που δεν είχαν κάποια ωφέλεια με την προηγούμενη ρύθμιση, θα ωφεληθούν με αυτή τη ρύθμιση, ενώ 1.294.505 φορολογούμενοι θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση και, συνεπώς, ανακουφίζονται άμεσα εκατομμύρια ιδιοκτήτες, τονώνεται η αγορά ακινήτων και βελτιώνεται το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.

Για τις 120 δόσεις

Όσον αφορά στη βελτίωση και διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των 120 δόσεων, οι πηγές αναφέρουν ότι η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση (δυνατότητα αύξησης των δόσεων – ενθάρρυνση συνέπειας – ανακούφιση οφειλετών). Επίσης, σημειώνεται ότι για όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ τονίζεται ότι το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη, όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι διευρύνεται η ρύθμιση, σε έως και 120 δόσεις, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή (δηλαδή το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής) μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ ο οφειλέτης μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται.

Εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής [κίνητρο για να αποπληρώσουν σε όσο γίνεται λιγότερες δόσεις], ενώσ στους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος θεσμικού πλαισίου. Επίσης, στη ρύθμιση εισάγονται οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 εφόσον η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ήταν μέχρι 31.12.2018.

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι το ΥΠΟΙΚ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση και γι αυτό θα είναι και η τελευταία. Γι αυτό άλλωστε και η κυβέρνηση καλεί τόσο τους πολίτες, όσο και τις επιχειρήσεις να την αξιοποιήσουν.