Εφιάλτης στην Κρήτη: Λαγοκέφαλος έκοψε κομμάτι από το πόδι εφήβου (Photo, Video)

Σε άσχημη περιπέτεια εκτυλίχθηκε το μπάνιο στη θάλασσα για μία παρέα από το Ηράκλειο και συγκεκριμένα για ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο δέχτηκε επίθεση από λαγοκέφαλο.

Το 16χρονο αγόρι μαζί με την παρέα του που έκαναν κάμπινγκ στον Ξηρόκαμπο της Σητείας, όταν μπήκε να κάνει αμέριμνο το μπάνιο του στη θάλασσα, δέχτηκε επίθεση από το επιθετικό αυτό ψάρι.

Ο έφηβος αντιλαμβανόμενος την παρουσία του ψαριού, φοβήθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο ο λαγοκέφαλος είχε άγριες διαθέσεις, του επιτέθηκε και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του έκοψε κομμάτι από τη φτέρνα.

Βγαίνοντας από το νερό ο 16χρονος δέχτηκε τη φροντίδα των φίλων του, ωστόσο ένας από την παρέα είχε ψαροντούφεκο και σύμφωνα με πληροφορίες μπήκε στο νερό για να σκοτώσει το ψάρι.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο ψαροντουφεκάς δεν εντόπισε έναν λαγοκέφαλο, ούτε δύο, αλλά τρεις, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες των παραθεριστών του κάμπινγκ, το ψάρι είναι μήκους εξήντα ολόκληρων εκατοστών, ενώ το άνοιγμα στόματός του φτάνει τα οκτώ εκατοστά.