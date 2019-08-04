ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 02:13
04.08.2019 17:00

Επιτέλους δροσίζει: Δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων έπνευσαν την Κυριακή, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 89 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, οι μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατεγράφησαν στις περιοχές: Τήνος – Πόρτο (89 χλμ/ώρα), Παξιμάδα Καρύστου (82), Πόρτο Ράφτη (81), Ανάφη (69), ‘Ανδρος και Κύμη Ευβοίας (64 χλμ/ώρα).

Τη Δευτέρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες και στη Βόρεια Εύβοια και τοπικές βροχές τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 21 έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου), 18 έως 35 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και την Κρήτη (στη Νότια Κρήτη έως τους 35 βαθμούς), 21 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Σαρωνικό ασθενείς και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

 

 

 

