Τον έσφαξε με σπαθί σαμουράι στη μέση του δρόμου (Photos)

Ένας Ιορδανός ο Ισσά Μοχαμέντ δολοφόνησε με σπαθί σαμουράι τον συγκάτοικο του τον Βίλιεμ Ελ ο οποίος διαπίστωσε ότι ο Ισσά δεν είναι Σύριος πρόσφυγας όπως ήθελε να λέει αλλά από την Ιορδανία. Ο Ισσά τον πετσόκοψε στη μέση του δρόμου, αφού τον κυνήγησε κρατώντας ένα σπαθί σαμουράι, για να μην αποκαλύψει το μυστικό του στις αρχές και τον στείλουν πίσω στη χώρα του.

Ο Ισσά που είναι 28 ετών διέσχισε τη Μεσόγειο με μια βάρκα μέχρι τελικά να βρεθεί στη Γερμανία και εκεί με πλαστά χαρτιά ότι είναι δήθεν Σύριος και προέρχεται από εμπόλεμη περιοχή, να ζητήσει άσυλο, το οποίο εγκρίθηκε.

Ο συγκάτοικος του όμως ανακάλυψε το μυστικό του και όταν του το είπε, ο Ισσά ο οποίος στο μεταξύ είχε βρει δουλειά σε φαστφουντ, έβγαλε ένα σπαθί σαμουράι από κάτω από το κρεβάτι του και άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο σπίτι και να του ρίχνει σπαθιές για να τον σκοτώσει. Ο συγκάτοικος κατάφερε αιμόφυρτος να βγει από το σπίτι σε κεντρικό δρόμο της Στουτγκάρδης με τα εσώρουχα και έτρεχε για να γλυτώσει. Ο Ισσά τον πρόλαβε και τον έκοψε κομματάκια επάνω στην άσφαλτο.

Ο Ισσά ζει στη Γερμανία 4 χρόνια.