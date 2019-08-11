search
11.08.2019 09:09

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Ελαφόνησο – Εκκενώθηκε εκ νέου το κάμπινγκ και ο οικισμός Παναγιά (Video)

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί στην Ελαφόνησο, ενώ νωρίτερα το πρωί της Κυριακής ξέσπασε και δεύτερο μέτωπο στην περιοχή.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά πέρασε μέσα από τα σπίτια, ενώ έχει εκκενωθεί για δεύτερη φορά το κάμπινγκ της παραλίας στον Σίμο, καθώς και η περιοχή Παναγιά.

Οπως αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, Αδαμαντία Τζανετέα, δεν έχει καταγραφεί κάποιος εγκλωβισμός ή τραυματισμός. Πρόσθεσε, επίσης, ότι μεγάλος αριθμός επισκεπτών βρίσκεται στο λιμάνι, περιμένοντας να φύγουν από το νησί και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η φωτιά δεν έχει προκαλέσει μόνο μεγάλη οικολογική καταστροφή, αλλά και οικονομική.

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργούν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που περιστασιακά φτάνουν και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο κυρίως των εναέριων μέσων.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες δεν κινδυνεύουν άνθρωποι ή σπίτια και αν βοηθήσει ο καιρός, εκφράζεται αισιοδοξία από τους αρμόδιους ότι η πυρκαγιά θα ελεγχθεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τη νύχτα υπήρχε φόβος για αναζωπύρωση και είχαν ενταθεί οι προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, ενώ είχε ζητηθεί από το Λιμενικό να φροντίσει να υπάρχει μόνιμα φεριμπότ στο νησί, για την περίπτωση που χρειαζόταν να απομακρυνθούν αυτοκίνητα.

Αυτό δεν χρειάστηκε, αλλά το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων έγινε αυτό που φοβούνταν οι επιτελείς της Πυροσβεστικής και αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό εκκενώθηκαν προληπτικά ο οικισμός Παναγιά και το κάμπινγκ στο Σίμο, όπου όμως δεν έφτασε η φωτιά, αλλά λόγω του καπνού ήταν δύσκολη η παραμονή των παραθεριστών.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ ρίψεις πραγματοποιούν δυο αεροσκάφη, δύο πετζετέλ, πέντε ελικόπτερα, ενώ ένα ακόμα ελικόπτερο πετάει πάνω από το μέτωπο για τον συντονισμό από αέρος.

Αναλυτικά, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 60 πυροσβέστες, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου με 7 πυροσβέστες και 7 ομάδες πεζοπόρου με 54 πυροσβέστες.

Επίσης, συνδράμουν ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και δύο μηχανήματα έργου του στρατού, τέσσερα οχήματα Ο.Τ.Α. και μία υδροφόρα.

Στο νησί μετέβη και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

 

 

 

