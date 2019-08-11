Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ελαφόνησο – 63 μέτωπα το τελευταίο 24ωρο

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Ελαφόνησο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ενώ συνολικά το 24ωρο από το Σάββατο στις 19.00 έως και την Κυριακή, εκδηλώθηκαν 63 πυρκαγιές σε όλη την χώρα, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, συνολικά επιχείρησαν 875 πυροσβέστες, 318 οχήματα, 28 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εννέα αεροσκάφη, εννιά ελικόπτερα και τρία PZL. Συνδρομή παρείχαν δύο ελικόπτερα του στρατού, 20 οχήματα ΟΤΑ και δύο υδροφόρες.

Στην Ελαφόνησο μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν και επιχειρούν 121 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 4 αεροσκάφη «Καναντέρ», 3 PZL, 5 ελικόπτερα καθώς και ένα ελικόπτερο για το συντονισμό από αέρος, τα οπόια πετούν έως και τη δύση του ηλίου.

Στηνσυνολική δύναμη συμμετέχουν ομάδα της ΕΜΑΚ, πεζοπόρα αερομεταφερόμενα με 47 πυροσβέστες από την Αθήνα, την Δ. Μακεδονία και την Πελοπόννησο, καθώς και οχήματα που έφτασαν για ενίσχυση.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 μηχανήματα έργου του στρατού, 4 οχήματα ΟΤΑ και μία υδροφόρα.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία των Π.Υ. καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει τις περιοχές στις οποίες προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς(κατηγορία 4) για αύριο Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Παράλληλα θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμααπευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον Ευρωπαϊκό Αριθμό κλήσης 112.

Τέλος, παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.