Βασιλιάς Κάρολος: Επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του – Επίσκεψη σε κλινική για καρκινοπαθείς (Video/Photos)

Την πρώτη του επίσημη έξοδο από τότε που οι γιατροί του συνέστησαν να αποφεύγει τα δημόσια καθήκοντά του για όσο διαρκεί η θεραπεία του για τον καρκίνο πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος.

Συγκεκριμένα, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα, επισκέφθηκε το University College Hospital Macmillan Cancer Centre στο Λονδίνο σε μια δημόσια εκδήλωση υποστήριξης προς το προσωπικό, τους ασθενείς και τη συνεχιζόμενη ερευνητική εργασία.

Σημειώνεται ότι εκτός από την παρουσία του στην εκκλησιαστική λειτουργία την Κυριακή του Πάσχα και εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, ο βασιλιάς Κάρολος είχε μείνει μακριά από δημόσιες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ εξέδωσε μια δήλωση με ένα πιο θετικό μήνυμα για τον μονάρχη, καθώς οι γιατροί του έκριναν «πολύ ενθαρρυντική» την πρόοδο στην υγεία του.

«Η Μεγαλειότητά του θα ξαναρχίσει σύντομα τις δημόσιες δραστηριότητές του μετά την περίοδο θεραπείας και ανάρρωσης» ανακοίνωσαν χαρακτηριστικά τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

