Επιστημονική προσπάθεια διάσωσης του βόρειου λευκού ρινόκερου

Σήμερα υπάρχουν μόνο δύο στον κόσμο: η Νατζίν και η κόρη της, Φατού. Αυτή η μικρή οικογένεια, που ζει στην Κένυα, είναι ό,τι απέμεινε από ένα ολόκληρο υποείδος: αυτό των βόρειων λευκών ρινόκερων.

Ακόμη και τώρα, όμως, που οι μοναδικοί εκπρόσωποι του είδους είναι δύο θηλυκά, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι το εξαιρετικά απειλούμενο είδος θα καταφέρει να επιβιώσει, αφού, όπως ανακοίνωσαν την Παρασκευή, κατέστη δυνατή η συλλογή ωαρίων από τα ογκώδη ζώα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να μην εξαφανιστεί διά παντός το είδος.

«Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε δέκα ωοκύτταρα, πέντε από τη Νατζίν και πέντε από τη Φατού, γεγονός που αποδεικνύει ότι και τα δύο θηλυκά εξακολουθούν να παράγουν ωάρια. Ευελπιστούμε πως θα καταφέρουμε να διασώσουμε αυτά τα υπέροχα ζώα», δήλωσε ο ειδικός στη ζωική αναπαραγωγή Τόμας Χίλντεμπραντ, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Λάιμπντιτς για τα είδη ζωολογικών κήπων και άγριας ζωής.

Στόχος των ερευνητών είναι να γονιμοποιήσουν τα ωάρια με τα κρυοσυντηρημένα σπερματοζωάρια δύο αρσενικών βόρειων λευκών ρινόκερων, του Σούνι και του Σαούτ, που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Εφόσον η προσπάθεια ευοδωθεί, το έμβρυο που θα προκύψει μπορεί να εμφυτευθεί στη μήτρα μιας παρένθετης μητέρας, που θα ανήκει σε συγγενικό υποείδος λευκού ρινόκερου, όπως είναι οι νότιοι λευκοί ρινόκεροι, ώστε να το κυοφορήσει και να το φέρει στον κόσμο.

Ο νότιος λευκός ρινόκερος είναι απαραίτητος, επισημαίνουν οι ερευνητές, γιατί η Νατζίν και η Φατού, που ζουν στο κέντρο αγρίων ζωών Ολ Πετζέτα της Κένυας, έχουν προβλήματα υγείας που δεν τους επιτρέπουν να κυοφορήσουν.

Ο διευθυντής του κέντρου, Ρίτσαρντ Βιν, δήλωσε ιδιαίτερα στενοχωρημένος που έχουν απομείνει μόνο δύο βόρειοι λευκοί ρινόκεροι, απόδειξη της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσει ο άνθρωπος.

Αν και οι δυσκολίες που θα πρέπει να υπερκεράσουν οι επιστήμονες προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους είναι πολλές, η επιτυχής συλλογή των ωαρίων την περασμένη εβδομάδα –κάτι που έγινε για πρώτη φορά στον κόσμο σε βόρειους λευκούς ρινόκερους– τους γέμισε με αισιοδοξία.

«Ημουν εδώ πριν από πέντε χρόνια, όταν διαπιστώσαμε ότι η Νατζίν και η Φατού δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν φυσιολογικά. Ετσι, αμέσως καταλάβαμε ότι έπρεπε να στραφούμε στην τεχνητή γονιμοποίηση», εξηγεί ο Γιαν Στεϊσκάλ, του ζωολογικού κήπου Ντβουρ Κραλόβε ναντ Λάμπεν της Τσεχίας.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής των ωαρίων, τα δύο θηλυκά ζώα αναισθητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όλα πήγαν καλά και λίγο αργότερα τα ζώα συνήλθαν.

Τώρα, τα ωάριά τους πρόκειται να μεταφερθούν στην Ιταλία, όπου με μεγάλη προσοχή οι ερευνητές θα ξεκινήσουν τη διαδικασία γονιμοποίησης και αισιοδοξούν ότι οι προσπάθειές τους θα ευοδωθούν.

Η Καθημερινη