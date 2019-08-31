«Βόμβες» Γαβρά στο Φεστιβάλ Βενετίας: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε νεοφιλελεύθερη αυτοκρατορία

Στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία Ενήλικοι στο Δωμάτιο, ο Κώστας Γαβράς έκανε αρκετά πολιτικά σχόλια.
Oι πρωταγωνιστές και κινηματογραφικοί συντελεστές, της ταινίας «Adults In Α Room» (Ενήλικοι στο δωμάτιο) πλαισίωσαν τον Κώστα Γαβρά στη συνέντευξη Τύπου λίγο πριν την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.
Ο Χρήστος Λούλης που υποδύεται τον Γιάνη Βαρουφάκη στο βιβλίο του οποίου βασίστηκε η ταινία, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που στο φιλμ υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα, η Βαλέρια Γκολίνο (Δανάη Στράτου), αλλά και ο Αλεξάντρ Ντεσπλά που υπογράφει τη μουσική έδωσαν το παρών στη συνέντευξη.
Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο και μένει να φανεί αν ο σημαντικός σκηνοθέτης, θα καταφέρει να συμπαρασύρει στην αφήγησή του για τα γεγονότα του 2015, τους κριτικούς και το διεθνές κοινό.
Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας Γαβράς έκανε αρκετά πολιτικά σχόλια. Δήλωσε πως «η ευρωπαϊκή Αριστερά απέτυχε παντού και πως η Ευρώπη μετατρέπεται σε νεοφιλελεύθερη αυτοκρατορία».
«Πρέπει να σκεφτούμε τι είναι η Αριστερά. Για μένα δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά ιδέες για την κοινωνία, μια φιλοσοφία ζωής. Και αυτή τη φιλοσοφία την εμπιστευτήκαμε σε άνδρες που απέτυχαν», είπε ο σκηνοθέτης σε δημοσιογράφους σήμερα όταν κλήθηκε να μιλήσει για το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο των λαϊκιστών στην Ευρώπη, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι η γερμανική προεδρία της Ε,Ε. θα αλλάξει τα πράγματα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.