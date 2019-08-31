«Βόμβες» Γαβρά στο Φεστιβάλ Βενετίας: Η Ευρώπη μετατρέπεται σε νεοφιλελεύθερη αυτοκρατορία

Στη συνέντευξη Τύπου του Φεστιβάλ της Βενετίας για την ταινία Ενήλικοι στο Δωμάτιο, ο Κώστας Γαβράς έκανε αρκετά πολιτικά σχόλια.

Oι πρωταγωνιστές και κινηματογραφικοί συντελεστές, της ταινίας «Adults In Α Room» (Ενήλικοι στο δωμάτιο) πλαισίωσαν τον Κώστα Γαβρά στη συνέντευξη Τύπου λίγο πριν την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Ο Χρήστος Λούλης που υποδύεται τον Γιάνη Βαρουφάκη στο βιβλίο του οποίου βασίστηκε η ταινία, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης που στο φιλμ υποδύεται τον Αλέξη Τσίπρα, η Βαλέρια Γκολίνο (Δανάη Στράτου), αλλά και ο Αλεξάντρ Ντεσπλά που υπογράφει τη μουσική έδωσαν το παρών στη συνέντευξη.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο και μένει να φανεί αν ο σημαντικός σκηνοθέτης, θα καταφέρει να συμπαρασύρει στην αφήγησή του για τα γεγονότα του 2015, τους κριτικούς και το διεθνές κοινό.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κώστας Γαβράς έκανε αρκετά πολιτικά σχόλια. Δήλωσε πως «η ευρωπαϊκή Αριστερά απέτυχε παντού και πως η Ευρώπη μετατρέπεται σε νεοφιλελεύθερη αυτοκρατορία».

«Πρέπει να σκεφτούμε τι είναι η Αριστερά. Για μένα δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά ιδέες για την κοινωνία, μια φιλοσοφία ζωής. Και αυτή τη φιλοσοφία την εμπιστευτήκαμε σε άνδρες που απέτυχαν», είπε ο σκηνοθέτης σε δημοσιογράφους σήμερα όταν κλήθηκε να μιλήσει για το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο των λαϊκιστών στην Ευρώπη, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι η γερμανική προεδρία της Ε,Ε. θα αλλάξει τα πράγματα.