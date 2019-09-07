search
07.09.2019 15:37

Κινηματογραφικό φεστιβάλ Βενετίας: Ακτιβιστές για το κλίμα κατέλαβαν το κόκκινο χαλί

Κινηματογραφικό φεστιβάλ Βενετίας: Ακτιβιστές για το κλίμα κατέλαβαν το κόκκινο χαλί

 

Εκατοντάδες διαδηλωτές ‘κατέλαβαν’ σήμερα για αρκετές ώρες το κόκκινο χαλί στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας ζητώντας να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να απαγορευθεί η είσοδος κρουαζιερόπλοιων στη λιμνοθάλασσα.

Φορώντας λευκές φόρμες εργασίας, περίπου 300 διαδηλωτές κάθισαν πάνω στο κόκκινο χαλί όπου σταρ του Χόλιγουντ όπως ο Μπραντ Πιτ, η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Χοακίν Φίνιξ παρουσίασαν για πρώτη φορά τις τελευταίες ταινίες τους στο φεστιβάλ, το οποίο διαρκεί 11 ημέρες.

Κρατώντας πανό όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως “Το σπίτι μας καίγεται” και “Όχι στα κρουαζιερόπλοια”, οι διαδηλωτές κάθισαν έξω από τον κύριο χώρο όπου διεξάγεται το φεστιβάλ και φώναξαν συνθήματα περικυκλωμένοι από αστυνομικούς.

“Θέλουμε να αντιμετωπιστεί το θέμα της κλιματικής κρίσης, πιστεύουμε πως είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο τώρα”, δήλωσε η Κιάρα Μπουράτι, μέλος της επιτροπής κατά των κρουαζιερόπλοιων στη Βενετία, η οποία πρόσθεσε πως οι διαδηλωτές θέλουν οι διασημότητες να υποστηρίξουν την υπόθεσή τους.

Οι διαδηλωτές έφθασαν στο σημείο νωρίς το πρωί και αποχώρησαν ειρηνικά πολλές ώρες αργότερα, γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο Λίντο της Βενετίας, και ο νικητής του βραβείου του Χρυσού Λιονταριού θα ανακοινωθεί το βράδυ. Η Μπουράτι δήλωσε πως οι διαδηλωτές σχεδιάζουν επίσης να πραγματοποιήσουν πορεία σε ένα άλλο σημείο του Λίντο αργότερα σήμερα. Οι διαδηλωτές, που ανήκουν και ιταλικές και ξένες ομάδες, συμμετείχαν σε μια πενθήμερη εκδήλωση με τίτλο “Venice Climate Camp”.

“Η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα, γιατί θα έπρεπε να σταματάμε σε κάποιο σύνορο και να νοιαζόμαστε μόνο για κάποια τοπικά προβλήματα που έχουμε στον τόπο μας;” αναρωτήθηκε η διαδηλώτρια Σίνα Ράιχ από τη γερμανική ομάδα Ende Gelande. “Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αγώνες συνδέονται ο ένας με τον άλλον”.

Οι διαδηλωτές εξασφάλισαν την υποστήριξη του Μικ Τζάγκερ και του βετεράνου ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ, που θα περπατήσουν πάνω στο κόκκινο χαλί αργότερα σήμερα για να παρουσιάσουν το θρίλερ “The Burnt Orange Heresy”.

“Είμαι ευτυχής που το κάνουν αυτό επειδή είναι αυτοί που θα κληρονομήσουν τον πλανήτη”, δήλωσε ο Τζάγκερ σε μια συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της ταινίας.

“Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ όπου όλοι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι που υπήρχαν, οι οποίοι ήταν μόλις κατάλληλοι για τα τελευταία δέκα, ας πούμε, χρόνια, μειώνονται από την παρούσα κυβέρνηση, μέχρι του σημείου να καταργηθούν”.

“Είμαι ευτυχής που οι άνθρωποι το έχουν πάρει τόσο ζεστά ώστε θέλουν να διαμαρτυρηθούν οπουδήποτε είτε αυτό είναι το κόκκινο χαλί είτε ένα άλλο μέρος.”

Ο Σάδερλαντ είπε πως οι περιβαλλοντικοί διαδηλωτές πρέπει να “πολεμήσουν πιο σκληρά” και να λάβουν όσο “μεγαλύτερη υποστήριξη μπορούν”, και πρόσθεσε πως εκείνοι που μιλάνε για τα βάσανα των μεταναστών πρέπει επίσης να υποστηριχθούν.

“Όταν είστε στην ηλικία μου… 85 ετών και έχετε παιδιά και εγγόνια, δεν θα τους αφήσετε τίποτα αν δεν ψηφίσετε να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι στη Βραζιλία, στο Λονδίνο και στην Ουάσινγκτον. Καταστρέφουν τον κόσμο”, είπε. “Εμείς έχουμε συμβάλει στην καταστροφή αλλά εκείνοι τη διασφαλίζουν”, είπε ο βετεράνος ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

