Χεζμπολάχ: Σεβασμός στην εκεχειρία αλλά θα υπάρξει απάντηση σε χτύπημα του Ισραήλ

Ο επικεφαλής του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δήλωσε ότι επιθυμεί να σεβαστεί την κατάπαυση των εχθροπραξιών με το Ισραήλ, βάσει της σχετικής απόφασης του ΟΗΕ μετά τον καταστροφικό πόλεμο του 2006.

Όμως ο Νασράλα προειδοποίησε ότι το κίνημά του είναι έτοιμο να απαντήσει με τα «απαραίτητα»μέσα σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ.

«Αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο με οποιοδήποτε τρόπο (…) θα απαντήσουμε με τον απαραίτητο τρόπο για να προστατεύσουμε την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του Λιβάνου», τόνισε ο Νασράλα σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε σήμερα μέσω γιγαντοοθόνης σε χιλιάδες οπαδούς της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βηρυτού με την ευκαιρία της σιιτικής γιορτής Ασούρα.

Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι ιδιαίτερα οξυμένη τις τελευταίες 15 ημέρες, με ένα επεισόδιο ανταλλαγής πυρών στα σύνορα την 1η Σεπτεμβρίου να προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενη επανάληψη των εχθροπραξιών.

Μετά τον φονικό πόλεμο του 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας με την απόφασή του 1701 ζήτησε τον τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Όταν δήλωσα ότι δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή» στη μάχη κατά του Ισραήλ, «αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εγκατάλειψη της απόφασης 1701», διαβεβαίωσε ωστόσο ο Νασράλα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ είχε επισημάνει ότι το κίνημα δεν έχει πλέον «κόκκινες γραμμές» στη διαμάχη του με το Ισραήλ.

«Για να μην ανησυχεί κανείς, να μην φοβάται, να μην αναρωτιέται (…) ο Λίβανος σέβεται την απόφαση 1701 και η Χεζμπολάχ συμμετέχει στη λιβανέζικη κυβέρνηση που σέβεται την απόφαση 1701», πρόσθεσε σήμερα.

«Όμως αυτό θα αλλάξει (…) αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, βομβαρδίσει τον Λίβανο (…) ή στείλει τηλεκατευθυνόμενα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά» στον Λίβανο, προειδοποίησε.