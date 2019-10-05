search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026 02:33
05.10.2019 06:56

Νέο μακάβριο εύρημα στον Πηνειό – Βρέθηκαν και άλλα οστά

Νέο μακάβριο εύρημα στον Πηνειό - Βρέθηκαν και άλλα οστά

 

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της ανεύρεσης ανθρώπινων οστών στον Πηνειό, κοντά στο φράγμα της Γυρτώνης. Μετά τα ευρήματα της περασμένης Τρίτης, όταν και συλλέχθηκαν οστά που κατά τις πρώτες πληροφορίες ανήκουν σε άνδρα, χθες οι εργαζόμενοι στην περιοχή βρέθηκαν μπροστά και σε νέα μακάβρια ευρήματα.

Υπενθυμίζεται πως πριν την ολοκλήρωση των εργασιών της Τρίτης, οι εργαζόμενοι στο σημείο καθαρισμού της πλωτής κατασκευής συγκράτησης φερτών υλικών στο ποτάμι πριν το φράγμα εντόπισαν ένα κρανίο μέσα στη λάσπη, κάλτσες με οστά, το κάτω μέρος μιας φόρμας που είχε επίσης οστά και υπολείμματα οστών, όπως και ένα ροζ παπούτσι αθλητικό. Από εκείνη την στιγμή και έπειτα οι εργασίες καθαρισμού γίνονται προσεκτικά, κάτι που ζήτησε και η ΕΛ.ΑΣ. με έγγραφό της προς την αρμόδια υπηρεσία.

Η ιστορία προφανώς περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, με την ιατροδικαστική υπηρεσία αρχικά να καλείται να δώσει μία πρώτη εκτίμηση για τα νέα ευρήματα και τον έλεγχο DNA που θα γίνει στην Αθήνα, να ρίχνει το καθοριστικό «φως» στην υπόθεση.

Πηγή: onlarissa.gr

