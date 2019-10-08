Βικτόρια Μπέκαμ: Παραμένω υγιής πίνοντας κόκκινο κρασί και… τεκίλα (Photos)

Το μυστικό για τον υγιεινό τρόπο ζωής της αποκάλυψε η Βικτόρια Μπέκαμ, την Τρίτη.

Η 45χρονη σχεδιάστρια μόδας συζήτησε την τάση της για τεκίλα και κόκκινο κρασί παράλληλα με έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής στην εκπομπή «This Morning», λέγοντας: «Προσπαθώ να είμαι πραγματικά υγιής, περιμένω πολλά από τον εαυτό μου και το σώμα μου».

«Έχω τέσσερα παιδιά και εργάζομαι πολύ, προσπαθώ να είμαι υγιής, φρέσκο ​​ψάρι, φρέσκα λαχανικά, φρούτα και πίνω πολύ νερό. Δεν λέω ότι δεν είμαι διασκεδαστική, είναι γνωστό ότι πίνω λίγες τεκίλες και μερικά ποτήρια κόκκινο κρασί, είναι αυτή η ισορροπία. Γυμναστική, αλλά και διασκέδαση είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά».

Στις συμβουλές της για καλό δέρμα, η σταρ πρόσθεσε: «Σίγουρα αφαιρέστε το make-up κάθε βράδυ πριν από το κρεβάτι, χρησιμοποιήστε ένα πραγματικά καλό moisturizer που λειτουργεί για τον τύπο του δέρματός σας και παραμείνετε ενυδατωμένοι».

«Δεν έχω πάντα καλό δέρμα, δίνω μεγάλη προσοχή στο δέρμα μου, όχι μόνο στο δέρμα μου, τρώγοντας υγιεινά καθώς και πίνοντας νερό … βασικά πράγματα που κάνουν τη διαφορά! Χρησιμοποιώντας ένα καλό moisturizer, φροντίζοντας το δέρμα μου να είναι ενυδατωμένο και να το τονώνει, νομίζω ότι είναι σημαντικό», συμπλήρωσε.