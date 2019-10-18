Επιστρέφει «Το Σόι σου» στον Alpha;

Η σειρά «Το σόι σου» ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ALPHA.

Η κωμωδία που μεταδιδόταν για πέντε χρόνια από το κανάλι της Κάντζας είχε φανατικό κοινό αφού σε κάθε επεισόδιο οι σπαρταριστές ατάκες των πρωταγωνιστών και οι κωμικές καταστάσεις έδιναν και έπαιρναν.

Όπως αναφέρει το dailymedia, στα μισά της περασμένης σεζόν το κανάλι πήρε την αιφνιδιαστική απόφαση να κόψει την σειρά από το πρόγραμμά του.

Παρά την πολύ μεγάλη επιτυχία η κωμική σειρά ολοκλήρωσε τον κύκλο της κάπως άδοξα αφήνοντας τους τηλεθεατές με την απορία όσον αφορά τους λόγους. Δεν αποκλείεται όμως να τη δούμε και πάλι στις οθόνες μας.

Όπως ανέφεραν ο Παύλος Σταματόπουλος και η Κατερίνα Ζαρίφη στο «Μεσημέρι YES» οι ιθύνοντες του καναλιού εξετάζουν το ενδεχόμενο να την επαναφέρουν στις οθόνες μας.

Όπως ανέφεραν η μέτρια πορεία των νέων σειρών στο πρόγραμμα του καναλιού, αλλά και η σχεδόν ομόφωνη άποψη των πρωταγωνιστών ότι η σειρά αδικήθηκε με τη διακοπή της είναι από τους λόγους που υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.

Επίσης κατά την εμφάνιση του Μελέτη Ηλία, πρωταγωνιστή της σειράς, στην Ελένη Μενεγάκη η ξανθιά παρουσιάστρια τον αποχαιρετούσε λέγοντας «Και του χρόνου ξανά οικογενειάρχης» αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις.