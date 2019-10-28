Γιαγιά ετών 67 έγινε ξανά …μαμά χωρίς εξωσωματική (Video)

Μια 67χρονη γιαγιά στην ανατολική Κίνα γέννησε ένα κοριτσάκι και έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία Κινέζα που απέκτησε παιδί με φυσιολογικό τρόπο.

Η γυναίκα αυτή, που ονομάζεται Τιάν, γέννησε την Παρασκευή με καισαρική στην επαρχία Σαντόνγκ, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το μαιευτήριο της πόλης Ζαοζχουάνγκ επιβεβαίωσε ότι μία 67χρονη γυναίκα γέννησε εκεί, όμως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έμεινε έγκυος.

«Το παιδί είναι δώρο εξ ουρανού για εμάς τους δύο», δήλωσε ο σύζυγός της, που είναι 68 ετών, στον ειδησεογραφικό ιστότοπο guancha.cn.

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη εφημερίδα Global Times, το μωρό ονομάστηκε «Τιανσί», δηλαδή «δώρο εξ ουρανού» στα κινέζικα.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η σύλληψη της Τιάν ήταν φυσιολογική, θα πρόκειται για παγκόσμιο ρεκόρ. Σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες, η πιο μεγάλη σε ηλικία γυναίκα που γέννησε παιδί έπειτα από φυσιολογική σύλληψη είναι μια Βρετανίδα η οποία γέννησε το 1997 σε ηλικία 50 ετών.

Το παγκόσμιο ρεκόρ της γηραιότερης γυναίκας που έγινε μητέρα, έπειτα από τεχνητή γονιμοποίηση, κατέχει η Ισπανίδα Μαρία ντελ Κάρμεν Μπουσάδα Λάρα, η οποία το 2006 γέννησε δίδυμα λίγο πριν γιορτάσει τα 67α γενέθλιά της. Πέθανε από καρκίνο δύο χρόνια αργότερα.

Η τοπική εφημερίδα Jinan Times διευκρίνισε ότι η Τιάν είναι ήδη μητέρα δύο παιδιών, ανάμεσά τους ενός γιου που γεννήθηκε το 1977 λίγο προτού τεθεί σε ισχύ η πολιτική του ενός παιδιού στη Κίνα προκειμένου να περιοριστεί η δημογραφική έκρηξη στη χώρα.

Πρόσφατα η σχετική νομοθεσία χαλάρωσε και πλέον όλα τα ζευγάρια μπορούν να αποκτήσουν δύο παιδιά.

Όμως η γέννηση του τρίτου παιδιού της Τιάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

«Αυτοί οι γονείς είναι εγωιστές», έγραψε ένας χρήστης. «Στην ηλικία τους δεν θα μπορέσουν να ασχοληθούν με το παιδί και το βάρος θα πέσει στα μεγαλύτερα παιδιά τους».

Άλλοι διερωτήθηκαν αν το ζευγάρι θα πρέπει να τιμωρηθεί επειδή παραβίασε το όριο των δύο παιδιών ανά οικογένεια.