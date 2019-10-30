Ο Βούρος χαρακτήρισε «γελοία υποκείμενα» τις μαθήτριες και ζητά… ταυτοποίηση προκαλώντας αντιδράσεις

Έντονα αντέδρασε ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος, στην ενέργεια μαθητριών να παρελάσουν α λα Monty Python για την 28η Οκτωβρίου.

Γράφει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο κ. Βούρος:

«Δυστυχώς τη χθεσινή μεγαλειώδη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο μας, της Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας στιγμάτισε μια μικρή μερίδα γελοίων υποκειμένων χλευάζοντας και προσβάλλοντας τη μνήμη των πεσόντων στο έπος του ’40 και μάλιστα υπό τη σκέπη της ελληνικής σημαίας. Τα άτομα αυτά φορώντας στολή παρέλασης παρεισέφρησαν από κάποιο στενό της Λεωφόρου Δεκελείας ανάμεσα στα σχολεία της πόλης που παρήλαυναν κανονικά. Η ταυτοποίηση αυτών των αξιολύπητων νεαρών κοριτσιών έχει ξεκινήσει καθώς ο Δήμος υποχρεούται να υπερασπιστεί στο ακέραιο την αξιοπρέπειά του.»

Ωστόσο ως άνθρωπος της τέχνης και του θεάτρου αλλά και δήμαρχος της πόλης του, μάλλον παρετράπηκε στην προσπάθειά του να δώσει ένα δείγμα σφοδρής αποδοκιμασίας της ενέργειας αυτής κάποιοων κοριτσιών.

Δεν είναι δυνατόν να αποκαλείς δημοσίως “γελοία υποκείμενα” ανήλικα παιδιά, αλλά πολύ περισσότερο να τα απειλεί με την “ταυτοποίηση” των στοιχείων τους, κάτι που τεινει να γίνει μόδα από διάφορους φορείς εξουσίας τον τελευταίο καιρό, αν θυμηθούμε και τον βουλευτή της ΝΔ, Κ. Μπογδάνο, ο οποίος “έδωσε” δημοσίως το όνομα διαδηλωτή του ΠΑΜΕ που συνεπλάκη με αστυνομικό στο άγαλμα Τρούμαν.

Ίσως κάτι να ήθελαν να πουν τα κορίτσια, ίσως να το παρατράβηξαν, ίσως κάποιοι άλλοι να πήραν πιο χαλαρά την ενέργειά τους. Η συζήτηση και η αντιπαράθεση μπορεί να γίνει αλλά σε άλλο ύφος, ειδικά όταν πρόκειται για αυτούς που εκπροσωπούν την έξουσία, έστω κι αν είναι δημοτική.

Να σημειωθεί δε ότι κάποιοι χρήστες του facebook αποδoκιμάζουν στην ανάρτηση του κ. Βούρου.

Ένας χρήστης που δηλώνει εκπαιδευτικός, σημειώνει:

Ως εκπαιδευτικός θα ένιωθα άβολα, αν ήμουν παρών στην εν λόγω παρέλαση. Ασχέτως της προσωπικής μου άποψης για τις παρελάσεις. Ως πολίτης και ως άνθρωπος νιώθω απέραντη ντροπή και οργή διαβάζοντας έναν πολιτικό και άνθρωπο της τέχνης να χαρακτηρίζει εφήβους από δημόσιο βήμα ως “γελοία υποκείμενα” και “αξιολύπητους”, να μιλά για “ταυτοποίηση” και να παραπέμπει σε εποχές όχι πολύ μακρινές. Αντιλαμβάνεστε κ. Δήμαρχε πως αυτό που ίσως είχαν στο μυαλό τους να πετύχουν, τελικά το πέτυχαν. Και απέδειξαν ποιος είναι ο αξιολύπητος, ο γελοίος, αυτός που χάνει τον έλεγχο όταν χάνεται ο τύπος και αμφισβητείται το βάθρο του.