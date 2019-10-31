Eξαγόρασε η Ρωσία τον Μπεκενμπάουερ για το Μουντιάλ;

Νέο σκάνδαλο γύρω από τον Φρανς Μπεκενμπάουερ, που αφορά το Μουντιάλ 2018 στη Ρωσία. Το περιοδικό Spiegel υποστηρίζει ότι σύμβουλος του πρόσφερε στη Μόσχα για 4,5 εκ. ευρώ την ψήφο του πρώην διεθνούς παίκτη στη FIFA.

Για 4,5 εκατομμύρια ευρώ πρότεινε ο Φέντορ Ράντμαν, σύμβουλος του Φρανς Μπεκενμπάουερ, την ψήφο του «Κάιζερ» υπέρ της Ρωσίας για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2018. Αυτό υποστηρίζει το περιοδικό Spiegel, επικαλούμενο άρθρο στη δικτυακή ρωσική εφημερίδα «The Insider» που βασίζεται σε χακαρισμένα e-mail ρώσων αξιωματούχων. Τα e-mail αφορούν την περίοδο 2010 όταν πάρθηκε η απόφαση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας FIFA της οποίας ο κ. Μπεκενμπάουερ ήταν μέλος.

Σύμφωνα με το Spiegel ο Φέντορ Ράντμαν είχε προτείνει τότε στη ρωσική πλευρά έναντι 3 εκατομμυρίων την ψήφο του άλλοτε διεθνούς παίκτη, συν 1,5 εκατομμύριο αν πράγματι η Ρωσία έπαιρνε το χρίσμα. Τελικά η Ρωσία επικράτησε έναντι της Ισπανίας, Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Σειρά κατηγοριών

Ενώ ο Φρανς Μπεκενμπάουερ αρνείται μέχρι στιγμής να πάρει θέση, ο σύμβουλος του Φέντορ Ράντμαν απέρριψε τις κατηγορίες για χρηματισμό ως αναληθή. Δεδομένου ότι οι ψηφοφορίες στην FIFA είναι μυστικές, κανείς είναι σε θέση να γνωρίζει τι είχε ψηφίσει ο κ. Μπεκενμπάουερ. Γνωστό είναι πάντως ότι η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) του είχε συστήσει τότε να ψηφίσει υπέρ της Ρωσίας. Το επιχείρημα ήταν ότι επρόκειτο για μια μεγάλη χώρα που δικαιούται να διεξάγει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα Μπεκενμπάουερ εμπλέκεται με διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Κατηγορίες έχουν διατυπωθεί εναντίον του τόσο για την ανάθεση του Μουντιάλ 2006 στη Γερμανία όσο και για μη τεκμηριωμένες αποδοχές από τη FIFA. Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ποινική δίωξη εναντίον του, καθώς και ενάντια σε άλλους υπεύθυνους της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση χρημάτων σχετικά με το Μουντιάλ 2006. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο Φραντς Μπεκενμπάουερ θα απουσιάζει από την επικείμενη δίκη, λόγω της άσχημης κατάστασης της υγείας του.