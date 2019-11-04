Εκλογές ΤΕΕ: Η μεγαλύτερη πανελλαδική κάλπη μετά τις εθνικές εκλογές έβγαλε θρίαμβο της παράταξης Στασινού (Πίνακας)

Δυναμικό «παρών» στις κάλπες του ΤΕΕ έδωσαν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της χώρας, όλων των γενεών και όλων των ειδικοτήτων, με αξιοσημείωτη παρουσία των μηχανικών της νέας γενιάς.

Ξανά πρώτη δύναμη, με θεαματική αύξηση του ποσοστού της, ώστε να επιτυγχάνει ένα από τα μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά στην ιστορία του ΤΕΕ, αναδεικνύεται η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ), με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο, ιστορικά, ποσοστό οποιασδήποτε παράταξης τις τελευταίες 4 δεκαετίες, τουλάχιστον από το 1990, με το ισχύον εκλογικό σύστημα στο ΤΕΕ.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της καταμέτρησης, από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αποτελεσμάτων του ΤΕΕ, για την ανάδειξη των 220 νέων μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της λεγόμενης «Βουλής των μηχανικών» των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των νέων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο της επόμενης θητείας, στο 100% των εκλογικών τμημάτων, που διαμορφώνουν την συνολική και αξιόπιστη εικόνα, μέχρι την τελική επικυρωμένη έκδοση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, η κατάσταση έχει ως εξής:

Η ΔΚΜ αναδεικνύεται πρώτη και κυρίαρχη δύναμη των εκλογών του ΤΕΕ, με ποσοστό 39,66% , επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση του εκλογικού ποσοστού της, περίπου 12 ποσοστιαίων μονάδων, συγκριτικά με το εκλογικό αποτέλεσμα του 2016, όπου είχε επίσης καταγράψει πρωτιά με ποσοστό 27,90%. Ταυτοχρόνως η ΔΚΜ αναδεικνύεται η κυρίαρχη δύναμη για την επόμενη ημέρα του ΤΕΕ, καθώς παράλληλα με την πρωτιά επιτυγχάνει θεαματικές διαφορές, με υπερδιπλάσια ως υπερτετραπλάσια υπεροχή εκλογικού ποσοστού, από την δεύτερη και τρίτη παράταξη, που ακολουθούν στην εκλογική κατάταξη.

Δεύτερη παράταξη στις εκλογές του ΤΕΕ αναδεικνύεται η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΥΣΥΜ) (ποσοστό 15,11% από 13,38% το 2016) με αύξηση της δύναμης της κοντά στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Τρίτη δύναμη της εκλογικής αναμέτρησης είναι η «Συμμαχία για Ένα Προοδευτικό ΤΕΕ», η οποία αποτελεί συνέχεια της «Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι», (με ποσοστό 9,20% από 7,31% το 2016), σημειώνοντας αύξηση της δύναμης της κοντά στις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών κατατάσσεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό 7,53% έναντι 6,09% το 2016 σημειώνοντας επίσης σαφή αύξηση της δύναμης της. Στην πέμπτη θέση του εκλογικού αποτελέσματος κατατάσσεται η ΔΕΣΜη (Δημοκρατική Επιμελητηριακή Συμμαχία Μηχανικών- ΕλΕΜ Περιφερειακή Συνεργασία Συνεργαζόμενο, με ποσοστό 6,04% , το οποίο είναι σαφώς μειωμένο από τα αντίστοιχα ποσοστά που είχαν συγκεντρώσει το 2016 οι παρατάξεις (ΕλΕΜ 5,81%) και Περιφερειακή Συνεργασία Μηχανικών (2,71%) που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη παράταξη. Η Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ) με ποσοστό 4,71% είναι στην έκτη θέση. Η ΔΥΝΑ.ΜΗ – Ανασυγκρότηση Μηχανικών είναι στην έβδομη θέση με ποσοστό3,86%, η Δημοκρατική Παράταξη Μηχανικών βρίσκεται στην όγδοη θέση με ποσοστό 3,77% και η παράταξη #block TEE Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων Ανέργων Μηχανικών στην 9η θέση με ποσοστό 3,05%. Ακόμη 11 παρατάξεις και μεμονωμένοι υποψήφιοι έχουν λάβει μικρότερα ποσοστά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, σε 171 τμήματα, έχουν ως εξής:

Σύνολο ψηφισάντων: 32236 Έγκυρα: 3073 8 Άκυρα: 740 Λευκά: 758

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 938 3.05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) 283 0.92 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) 194 0.63 ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. 1447 4.71 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) 568 1.85 Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1857 6.04 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2315 7.53 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) 1160 3.77 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) 4646 15.11 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 119 0.39 ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12190 39.66 ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1188 3.86 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 326 1.06 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ 105 0.34 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ 268 0.87 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ 2827 9.20 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 156 0.51 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 27 0.09 ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 58 0.19 ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 66 0.21