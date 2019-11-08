search
Οι δισεκατομμυριούχοι της LEGO «έχασαν» 150 εκατ. δολάρια σε μία ημέρα

Οι δισεκατομμυριούχοι της LEGO «έχασαν» 150 εκατ. δολάρια σε μία ημέρα

 

Απώλειες άνω των 150 εκατ. δολαρίων κατέγραψε την Τετάρτη η Kirkbi, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τον κατασκευαστή παιχνιδιών Lego, μετά την πτωτική πορεία μίας εκ των βασικών της επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Kirkbi, η εταιρεία της οικογένειας του Κιρκ Κρίστιανσεν, με εκτιμώμενη αξία 16 δισ. δολαρίων, είδε την αξία των μετοχών της να καταγράφει σημαντική πτώση κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τις απώλειες να υπολογίζονται στα 150 εκατ. δολάρια.

Αφορμή για την πτώση στάθηκε μία προειδοποιητική εκτίμηση κερδών από την ISS A/S, η οποία μείωσε κατά 20% την κεφαλαιακή αξία της δανέζικης εταιρείας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα οι απώλειες συνδέονται με την αλλαγή της στρατηγικής της εταιρείας, η οποία θέλει να αλλάξει το πορτφόλιο της στοχεύοντας μόνο σε «μεγάλους» πελάτες και αφήνοντας πίσω τους «μικρότερους» συνεργάτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ISS, Τζεφ Γκρέιβενχοστ.

Μετά τις αρνητικές εξελίξεις, ο Γκρέιβενχοστ δήλωσε πως «λυπάται πολύ» για την «προειδοποίηση» και τις συνέπειες της, όμως προσπάθησε να επιβεβαιώσει τους επενδυτές πως «το 2020 θα είναι καλύτερη χρονιά».

Πηγή insider.gr

