Φορολογικό νομοσχέδιο: Χαμένα τα μικρά εισοδήματα

Με σημαντικές βελτιώσεις κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο είχε δοθεί προς δημόσια διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα και το οποίο περιλαμβάνει προσθήκες.

Το «λίφτινγκ» που θα γίνει αφορά στα εξής:

–Θα γίνει ευκολότερη η μεταβίβαση ακινήτων με οφειλές ΕΝΦΙΑ. Ο συμβολαιογράφος θα παρακρατά το ποσό της οφειλής του ΕΝΦΙΑ και θα το αποδίδει στην εφορία για να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η μεταβίβαση.

–Παραμένει η έκπτωση 5% στο εισόδημα από ακίνητα για τους ιδιοκτήτες που προχωρούν σε ανακαίνιση της κατοικίας τους και λαμβάνουν την σχετική φοροαπαλλαγή.

-Η μέγιστη έκπτωση θα φθάνει τα 16.000 ευρώ περιορίζοντας τη μέγιστη ωφέλεια φόρου στα 6.400 ευρώ, με τη διευκρίνιση ότι αφορά μόνο σε φόρο εισοδήματος. Είναι, ίσως, η μεγαλύτερη ανατροπή του φορολογικού νομοσχεδίου, από το οποίο δεν έλειπαν προσθήκες της τελευταίας στιγμής αλλά και οριακές βελτιώσεις στις διατάξεις για τις e-αποδείξεις.

–Εκπλήξεις υπό μορφή προστίμων που μπορεί να φτάνουν και τα 100.000 ευρώ έκρυβαν οι τελικές διατάξεις, για όσους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου για τις διάφορες πλατφόρμες τύπου Airbnb δεν δίνουν εγκαίρως στοιχεία στη φορολογική διοίκηση, συμβάλλοντας έτσι κατ ’επέκταση στην απόκρυψη φορολογητέου εισοδήματος από όσους νοικιάζουν τα ακίνητά τους με βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ οι διατάξεις του νομοσχεδίου δείχνουν το δρόμο των επικείμενων αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

–Διαγράφονται οφειλές έως 10€ προς την Εφορία, προκειμένου να εκδίδεται γρηγορότερα η φορολογική ενημερότητα

–Σε ό,τι αφορά την αύξηση των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών, το 30% του εισοδήματος θα υπολογίζεται αφού αφαιρεθεί η διατροφή συζύγων και παιδιών καθώς και οι δωρεές προς το Δημόσιο.

-Επίσης, η διατροφή και οι δωρεές θα αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογουμένου όταν θα έρχεται η ώρα υπολογισμού των ηλεκτρονικών πληρωμών.

-Οι παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους θα γίνουν ακόμη ελκυστικότερες αφού με τις αλλαγές ενισχύεται, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα για χορήγηση μετοχών, stock options-, ενώ θα ενσωματωθούν οι διατάξεις για την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων, αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση των τιμολογίων.

Εν τω μεταξύ, ύστερα από την αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για το αν το φετινό επίδομα θέρμανσης είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι τον Ιανουάριο θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο να δοθούν επιπλέον πόροι, αφού προηγουμένως εξεταστούν τα δεδομένα από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν υποχρεωτικά μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή θα γίνει στο τέλος Δεκεμβρίου και στην πράξη θα φανεί αν θα αποδειχτεί αρκετό το ποσό των 68 εκατ. ευρώ που έχει δεσμευτεί στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά τα λοιπά προβλέπονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που να αντιστοιχούν στο 30% του πραγματικού εισοδήματος των φορολογουμένων ( μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και εισοδηματιών).

Συγκεκριμένα, στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν θα περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%). Στον φορολογούμενο, του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €). Προβλέπονται, επίσης, εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο καθιερώνει φόρο 9% στα νοικοκυριά, 5% στα μερίσματα και 24% στις επιχειρήσεις, δηλαδή φοροελαφρύνσεις 950 εκατ. ευρώ για το 2020. Χαμένες του νέου φορολογικού νομοσχεδίου και οι μοναδικές που δεν θα δουν μείωση φόρου (ούτε και αύξηση όμως) είναι μεσαίες οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ. Αν και έγινε προσπάθεια και για αυτούς, δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή επειδή από τα 8,9 εκατομμύρια ΑΦΜ τα 8,2 εκατομμύρια δηλώνουν εισόδημα κάτω από 20.000 ευρώ. Οι… μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με εισοδήματα από 10.000 έως και 15.000 ευρώ θα ωφεληθούν έως και 177 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά, έως και 160 ευρώ αν έχουν ένα παιδί, έως και 200 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά και έως και 320 ευρώ αν έχουν τρία παιδιά.

Μεγάλα οφέλη θα προκύψουν για όσους έχουν υψηλές αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ. Τα πολύ υψηλά εισοδήματα θα δουν ελάφρυνση ακόμη και άνω των 1.000 ευρώ λόγω της μείωσης του ανώτατου συντελεστή από το 45% στο 44%.

Για εισοδήματα πάνω από 53.000 ευρώ υπάρχει ξανά κάποιο όφελος. Για παράδειγμα, μισθωτός µε δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 70.000 ευρώ έχει ετήσια ελάφρυνση της τάξης των 300 ευρώ.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο υπάρχουν και τα ειδικά μέτρα για την προστασία της οικογένειας που αφορούν:

–Την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι και τα τέσσερα παιδία

–Την μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% στο 13%.

–Την καταβολή του επιδόματος των 2000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από 1/1/2020 .

Το ατομικό επάγγελμα

Κερδισμένοι του νομοσχεδίου είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά μη μισθωτοί οι οποίοι φορολογήθηκαν περισσότερο τα χρόνια της κρίσης αφού η νέα κλίμακα ευνοεί όσους ασκούν ατομικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, καθώς προβλέπει όχι μόνο μείωση από 22% σε 9% στον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται μέχρι τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, αλλά και μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.

Οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές αυτές, θα φθάσουν μέχρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ’ ελάχιστον 3.000 ευρώ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος).

Ειδικά, για όσους δηλώνουν ετησίως από 3.000 μέχρι 10.000 ευρώ, που είναι και οι περισσότεροι, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ ετησίως. Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ.

Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ, οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ μαζί με τις μειώσεις και των υπολοίπων συντελεστών, μετά το 22% που φέρνει η νέα κλίμακα.

Το μεγάλο όφελος από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στο 9% (από 22% σήμερα) θα είναι αναλογικά (σε ποσοστό) το ίδιο για όλα τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Ουσιαστικά για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ η μείωση του συντελεστή κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται φορολογική ελάφρυνση 130 ευρώ. Συνεπώς, για έναν αυτοαπασχολούμενο με ετήσιο εισόδημα π.χ. 5.000 ευρώ η ετήσια ελάφρυνση θα ανέλθει σε 650 ευρώ (5 Χ 130 ευρώ).

Οι επιχειρήσεις κερδίζουν από την μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28 στο 24% την μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από 10 % στο 5% και για τα στελέχη την αυτοτελή φορολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης επι μετοχών με συντελεστή 15% ενώ πριν φορολογούνταν με βάση την κλίμακα.

Παράπλευρο κέρδος για τις νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από 1/1/2020 και μετά είναι ότι για 3 χρόνια ο συντελεστής φορολογίας θα είναι 4,5% αν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ .

Όλες οι παραπάνω μειώσεις φόρων θα γίνουν αισθητές το 2021 όταν θα φορολογηθούν τα εισοδήματα της χρήσης του 2020.

Άλλες ελαφρύνσεις

Για το 2020 θυμίζουμε ότι ο κατάλογος των ελαφρύνσεων περιλαμβάνει ακόμη μέτρα όπως:

1. Την καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

2. Την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.

3. Την μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη και τα κράνη μοτοσικλέτας από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

4. Την μείωση του συντελεστή φορολογίας για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%

5. Την μείωση της φορολογίας των μερισμάτων από το 10% στο 5%.

6. Την αυτοτελή φορολόγηση του δικαιώματος προαίρεσης έναντι μετοχών με 15% αντί της σημερινής φορολόγησης μέσω της κλίμακας.

7. Την κατάργηση της φορολογίας στα εταιρικά ομόλογα σε όλους τους ξένους επενδυτές με στόχο την εξεύρεση φθηνού χρήματος για τις.

Ενίσχυση της οικοδομής

Το πακέτο για την ενίσχυση της οικοδομής περιλαμβάνει

–Την αναστολή για τρία χρόνια και του φόρου υπεραξίας αλλά και του ΦΠΑ για τα ακίνητα με οικοδομική άδεια από 1/1/2006 Στο τελευταίο εκφράζεται επίσης μια δυσφορία από την επιτροπή αλλά ούτε και εδώ ζητά την ακύρωση του μέτρου

–Την έκπτωση έως και 40% από το φόρο των δαπανών για εργασίες τεχνικής αισθητικής ή και ενεργειακής αποκατάστασης ακινήτων. Μάλιστα στο φορολογικό νομοσχέδιο θα διευκρινίζεται ότι με τις εργασίες σε ακίνητα παράλληλα με την έκπτωση του 40% θα ισχύει η έκπτωση του 5% στην φορολογία εισοδημάτων από ακίνητα .

120 δόσεις

Επίσης θεσπίζεται σε συνέχεια της ρύθμισης των 120 δόσεων, νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών προς την εφορία σε 24 έως 48 δόσεις έναντι 12 έως 24 της υφιστάμενης από 1/1/2020

Αποταμίευση μηδέν λόγω φόρων και λογαρισμών – Αποκαλυπτικά στοιχεία από το ΣΕΛΠΕ

Φόροι και λογαριασμοί εξανεμίζουν το εισόδημα των Ελλήνων σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος.

Σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτικού κλίματος του ΣΕΛΠΕ, που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 19-29 Οκτωβρίου με δείγμα 995 ερωτηθέντων από όλη την Ελλάδα (με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), το 74% των καταναλωτών ξοδεύει από το 80% και πάνω του διαθέσιμου εισοδήματος του σε μηνιαία βάση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 3 στα 4 νοικοκυριά δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Αγωνίζονται καθημερινά να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις βασικές ανάγκες τους, χωρίς να έχουν τα οικονομικά περιθώρια να βάλουν κάποιο ποσό στην άκρη, είτε ως αποταμίευση, είτε για όποιο άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, το 10% των καταναλωτών ξοδεύει πάνω από το 100% του διαθέσιμου εισοδήματος – άρα δανείζεται – το 44% το 90-100% του εισοδήματος και το 20% των καταναλωτών το 80-90%. Επίσης, το 11% ξοδεύει το 70-80% του διαθέσιμου εισοδήματός του. Και μόνο το 15% εμφανίζεται με κάποια άνεση, ξοδεύοντας το 70% και κάτω του εισοδήματός του.

Σε φόρους και λογαριασμούς το 44% του εισοδήματος

Τα στοιχεία αποδίδουν την οικονομική πίεση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ελληνικό καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με την έρευνα οι δαπάνες για τους μηνιαίους λογαριασμούς (ρεύμα, τηλεφωνία κλπ) ανέρχονται στο 25% του εισοδήματος, ενώ το 19% «τρώνε» οι φόροι. Αθροιστικά οι πάγιες δαπάνες σε λογαριασμούς και φόρους ανέρχονται κατ’ εκτίμηση στο 44% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τάση και στις δύο αυτές κατηγορίες δαπανών εμφανίζεται αυξητική. Αντίθετα, η τάση για τις δαπάνες αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών (σήμερα καταγράφονται στο 25% και 15% αντίστοιχα) είναι αρνητική.

Όσον αφορά την κατανομή των λιανικών αγορών, όπως καταγράφεται η κύρια κατηγορία είναι τα τρόφιμα και ποτά με ποσοστό 41%. Ακολουθεί η εστίαση με 12%, τα είδη ρουχισμού με 10% και τα φάρμακα με 8%. Έπιπλα και παιχνίδια-είδη δώρων έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά με 3%. Άλλο ένα στοιχείο, που παραπέμπει στους αυστηρούς υπολογισμούς που κάνουν οι Έλληνες καταναλωτές στις αγορές τους, είναι η στόχευσή τους σε προσφορές και εκπτώσεις.

Το 63% του κοινού δηλώνει ότι «κυνηγάει τις προσφορές», ενώ μόλις 7% δεν το κάνει. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 58% του κοινού περιμένει τις προσφορές και τις εκπτώσεις για να πραγματοποιήσει αγορές κάτι που δείχνει και το πόσο επηρεάζεται η πορεία του κύκλου εργασιών των εταιρειών του λιανεμπορίου μέσα στο χρόνο. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το 64% του κοινού επιθυμεί οι περίοδοι των εκπτώσεων να διαρκούν περισσότερο μέσα στο έτος.