11.12.2019 20:23

Σε τουλάχιστον 70 οι νεκροί στρατιώτες στην πιο αιματηρή επίθεση τζιχαντιστών στoν Νίγηρα

Γαλλία: «Είμαστε σε πόλεμο εναντίον της ισλαμικής τρομοκρατίας» - Media

 

Περισσότεροι από 70 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση που διαπράχθηκε σήμερα το βράδυ σε στρατόπεδο στο Ινάτες, κοντά στα σύνορα του Νίγηρα με το Μαλί, ανέφεραν τέσσερις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters, στο πιο αιματηρό πλήγμα που έχουν υποστεί οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας στην πρόσφατη ιστορία τους.

‘Αλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας έκανε λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για 60 και πλέον νεκρούς.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Μαχαμαντού Ισούφου διέκοψε τη συμμετοχή του σε συνέδριο για τη βιώσιμη ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στην Αφρική που διεξάγεται στην Αίγυπτο για να επιστρέψει στην Νιαμέι (πρωτεύουσα) έπειτα από την τραγωδία στο Ινάτες», ανέφερε η προεδρία με tweet.

Σύμφωνα με πηγή, η επίθεση είχε στόχο στρατιωτική βάση στη δυτική πόλη Ινάτες, που βρίσκεται κοντά σε τοποθεσία όπου τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική σκότωσαν σχεδόν 50 στρατιώτες του στρατού του Νίγηρα σε δύο επιθέσεις τον Μάιο και τον Ιούλιο.

«Στην επίθεση σκοτώθηκαν πάνω από 60 άνθρωποι. Οι τρομοκράτες βομβάρδισαν το στρατόπεδο με βλήματα και όλμους. Ο μεγάλος απολογισμός θυμάτων οφείλεται κυρίως στις εκρήξεις καυσίμων και πυρομαχικών», τόνισε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δύο από τις πηγές, που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι ακόμη 30 στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Οι τζιχαντιστές έχουν πολλαπλασιάσει τις φονικές τους επιθέσεις στο Σαχέλ – ειδικά στο Μαλί, τον Νίγηρα και την Μπουρκίνα Φάσο – παρά την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών τόσο των εθνικών στρατών, όσο και των πολυεθνικών δυνάμεων για την καταπολέμηση τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Χθες, Τρίτη, το υπουργικό συμβούλιο παρέτεινε για τρεις μέρες την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί από το 2017 σε αρκετές περιοχές της χώρας για την καταπολέμηση των τζιχαντιστικών επιθέσεων.

