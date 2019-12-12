Μαμουλάκης για σχέδιο «Ηρακλής»: Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Στις χαώδεις αποκλίσεις ανάμεσα στο σχέδιο της ΝΔ και σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την διαχείριση των κόκκινων δανείων, στην επίπλαστη και εν τέλει αντιδημοκρατική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου, αφού δεν ακούστηκαν αρμόδιοι εκπρόσωποι, και τελικά στο απόλυτο αντικοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης που αγνοεί πλήρως ότι το αντικείμενο του σημερινού νομοσχεδίου αφορά στη στέγαση χιλιάδων συμπολιτών μας, αναφέρθηκε ο βουλευτής ν. Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ και εισηγητής, Χάρης Μαμουλάκης στην σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων». Και τόνισε ότι «το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρους που να διασαλεύουν την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί το δικαίωμα στην κατοικία και δεν έχει ισχυροποιηθεί η θέση των δανειοληπτών σε σχέση με τα τραπεζικά ιδρύματα».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στα εξής σημεία.

-«Το σχέδιο της απελθούσας κυβέρνησης για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων περιελάμβανε πολλά διαφορετικά εργαλεία. Αποτυπώθηκε και στην αναπτυξιακή στρατηγική της προηγούμενης κυβέρνησης ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δανειολήπτες, τράπεζες και επενδυτές, να γνωρίζουν τις επερχόμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προσανατολίσουν ανάλογα και την οικονομική τους συμπεριφορά. Ύψιστη προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε η προστασία της πρώτης κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που υπέστησαν τα βάρη των μνημονίων και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Και ταυτόχρονα στις προτεραιότητες μας συμπεριλαμβάνονταν και η διαμεσολάβηση ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες και τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να κατασκευάσουμε εκείνα τα εργαλεία που θα οδηγούσαν σε ρυθμίσεις οφειλών σε μεγάλη κλίμακα. Για όλους τους παραπάνω λόγους το σχέδιό μας περιελάβανε την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού κώδικα, τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλα. Μέρος του σχεδίου μας αποτελούσε από την πρώτη μέρα και η προοπτική της δημιουργίας μιας bad bank. Σε αντίθεση με όσα εσφαλμένα είπε ο κύριος Υφυπουργός στην Επιτροπή, το σχέδιο Ηρακλής δεν πατάει στο άστρο του κυρίου Μητσοτάκη αλλά στο cash buffer της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Το σχέδιο όμως, του ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργούσε σε ένα περιβάλλον εκτεταμένων ρυθμίσεων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από την στήριξη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τον οποίο εσείς έχετε χαρακτηρίσει νεκρό από την μέρα που αναλάβατε.

Και, παράλληλα, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ θα ενεργοποιούταν σε ένα περιβάλλον προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών».

-«Το δικό σας σχέδιο, κατά δήλωση του εισηγητή της συμπολίτευσης στην επιτροπή, θα αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα σε 6 μήνες από σήμερα. Όταν δηλαδή θα λήξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ίδιος εξάλλου, ο υφυπουργός μας είπε ότι η προστασία είναι εξασφαλισμένη εξαιτίας του κώδικα δεοντολογίας και μόνο. Την δε καθολική κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας την έχετε συμφωνήσει στο enchanced surveillance report. Το σχέδιο της κυβέρνησης θα τεθεί σε λειτουργία ενώ εκκρεμούν πάνω από 35.000 αιτήσεις μικρομεσσαίων επιχειρήσεων στο νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα δάνεια των οποίων, προφανώς, θα είναι προς τιτλοποίηση.

Επίσης, το σχέδιο νόμου προβλέπει την χρήση έως και 12 δισ. ευρώ. Η διαφορά από τα 9 δισ. ευρώ της αρχικής πρότασης είναι κατά την άποψη μου το ότι η κυβέρνηση δεν αποβλέπει σε κανένα άλλο εργαλείο διαχείρισης των απαιτήσεων απέναντι σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις παρά μόνο στην τιτλοποίηση.

Επίσης, η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να προβαίνει σε μονομερή αύξηση αυτού του ποσού εγείρει τεράστιο ζήτημα διαφάνειας και θα αποτελεί μια μόνιμη πηγή επισφάλειας για τα δημόσια οικονομικά.

Επαφίεται δηλαδή στην καλοσύνη των ξένων, και όχι στη βούληση του Έλληνα νομοθέτη το ότι το σχέδιο δεν θα έχει δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις».