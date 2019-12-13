Τζόυς Ευείδη: Έκανα μπότοξ για να είμαι λαμπερή στο «Καφέ της Χαράς» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αμεσότητα του λόγου της αλλά και η ειλικρίνεια τη χαρακτηρίζουν, όπως επίσης και το γεγονός ότι είναι ακομπλεξάριστη!
Ο λόγος για τη Τζόυς Ευείδη η οποία μιλώντας για την επερχόμενη έναρξη του «Καφέ της Χαράς» αποκάλυψε ότι έκανε μπότοξ λίγο πριν τα γυρίσματα.
«Προσπαθώ να κάνω μπότοξ λίγο πριν αρχίσει η δουλειά, τρεις μέρες πριν, για να σώσω ό,τι μπορώ. Αν δεν είχα δουλειά, θα ήμουν σαν μπαμπουίνος τώρα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφερόμενη στις πιθανότητες επιτυχίας της σειράς είπε: «Δεν υπάρχει κανένα εχέγγυο ότι θα πάει καλά Το Καφέ της Χαράς. Αν ξέραμε τη συνταγή της επιτυχίας, θα κάναμε όλοι σουξεδάκια».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στα οικονομικά αλλά και στα προσωπικά της λέγοντας τα εξής: «Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Συχνά πάω στην τράπεζα πατάω το κουμπί και βλέπω 0 στον λογαριασμό», είπε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει: «Είχα σχέση με συνάδελφο στο πολύ φαύλο παρελθόν μου, δεν έχω χειρότερη φρίκη από σχέση με συνάδελφο. Παναγία μου».
