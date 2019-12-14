search
14.12.2019 12:17

Η αποκάλυψη του Κώστα Βουτσά για γύρισμα ταινίας: «Είχα πιει 15 ουίσκι για να πέσω στη θάλασσα»

Ο Κώστας Βουτσάς κάθισε στην καρέκλα του Dot κι έκανε flash back στην καριέρα του, ενώ θυμήθηκε και τις θρυλικές ατάκες του από τον ελληνικό κινηματογράφο.

Αποκάλυψε, μάλιστα, κι ένα περιστατικό από μια ταινία, όπου έπρεπε να πέσει και να μείνει στη θάλασσα. Επειδή ήταν χειμώνας τότε, είχε πιει 15 ουίσκι για να είναι ζεστός, ωστόσο, άρχισε να ζαλίζεται από το πολύ αλκοόλ.

«Θυμάμαι μια φορά σε μια ταινία που γυρίζαμε σε μια παραλία. Και η σκηνή που ήμουν στη θάλασσα δεν ήταν σωστή, ήταν λάθος. Ήταν χειμώνας και μου λένε ότι πρέπει να την ξανακάνουμε. Πήγα, ξεντύθηκα, έπεσα στη θάλασσα, αλλά τους έλεγα “ρε παιδιά, ζαλίζομαι, πολύ ζαλίζομαι”. Και μου λένε “ρε μαλ…α έχεις πιει 15 ουίσκι γι’ αυτό ζαλίζεσαι”. Και κάναμε τη σκηνή πάλι», είπε ο Κώστας Βουτσάς.

 

