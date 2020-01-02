search
02.01.2020 15:45

Τσάνινγκ Τέιτουμ: Ήμουν στρίπερ

02.01.2020 15:45
Τσάνινγκ Τέιτουμ: Ήμουν στρίπερ - Media

 

Η Σάρον Στόουν δεν είναι η μόνη διάσημη που νιώθει μοναξιά και επιλέγει για να λύσει το πρόβλημά της τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες γνωριμιών.

Το ίδιο πρόβλημα φαίνεται ότι έχει και ο διάσημος ηθοποιός Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο οποίος φέρεται ότι μετά από τον χωρισμό του από την Jessie J άνοιξε λογαριασμό στην ιστοσελίδα γνωριμιών Raya, μια εφαρμογή για γνωριμίες και ραντεβού αποκλειστικά για διάσημους και πλούσιους.

Σύμφωνα με το UsWeekly στο προφίλ του ηθοποιού υπάρχει ένα emoji, το βιογραφικό και η αναφορά: «Και ναι, ήμουν στρίπερ. Συγγνώμη», ενώ το τραγούδι του είναι το «Brown Sugar» του D’Angelo.

Ο Τέιτουμ χώρισε από την ποπ σταρ Jessie J τον Νοέμβριο του 2019, αν και έγινε γνωστό μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Η σχέση τους ξεκίνησε στα τέλη του 2018, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό του Τέιτουμ από την σύζυγό του Τζίνα Ντιούαν.

Η εφαρμογή Raya απευθύνεται αποκλειστικά σε διασημότητες και πλούσιους, απαιτείται πρόσκληση από κάποιο υπάρχον μέλος και ακολουθεί μία διαδικασία έγκρισης από τους διαχειριστές για να γίνει κάποιος μέλος.

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για ραντεβού και γνωριμίες, καθώς και για τη δικτύωση των επαγγελματιών της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας. Η εφαρμογή δεν έχει ποτέ διαφημιστεί και οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να μοιράζονται ο,τιδήποτε υπάρχει στην εφαρμογή. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 7,99 δολάρια το μήνα. Ως πρώην χρήστες της εφαρμογής αναφέρονται οι Demi Lovato, Niall Horan, Joe Jonas και John Mayer.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

