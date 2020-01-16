Η Γαλλία στέλνει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle θα βρεθεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου για να βοηθήσει τη γαλλική στρατιωτική επιχείρηση Chammal στην περιοχή.
Η επιχείρηση ξεκίνησε το 2014 με στόχο να αναχαιτίσει την επέκταση του Ισλαμικού Κράτους και να στηρίξει τον ιρακινό στρατό στον αγώνα του ενάντια στην τρομοκρατική ομάδα.
Ο πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι μετά την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, το αεροπλανοφόρο θα βρεθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια Θάλασσα.
Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ να κάνουν περισσότερα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη Μέση Ανατολή.
