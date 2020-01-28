search
28.01.2020 09:52

Ο Πρινς έγινε τοιχογραφία στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης στις ΗΠΑ (Video)

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ «επιστρατεύει» προσωπικότητες για το συμβούλιο του βραβείου Earthshot - Media

 

Στο λόμπι του Terminal 1 του αεροδρομίου της Μινεάπολης των ΗΠΑ τοποθέτησαν, τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, μια γιγαντιαία τοιχογραφία με τον Prince.

Όπως αναφέρει το CBSN Minnesota, η διαστάσεων 4,9 x 7,3 μέτρων τοιχογραφία φέρει τον τίτλο «I Would Die 4 U» και είναι δημιούργημα του καλλιτέχνη δρόμου Rock Martinez.

Πριν την τοποθέτησή της στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Πολιτείας της Μινεσότα, η τοιχογραφία είχε εκτεθεί στο Frederick R. Weisman Art Museum στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, καθώς και στο Museum of Pop Culture στο Σιάτλ. Θα παραμείνει στο St. Paul International Airport έως τον Ιανουάριο του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ 

