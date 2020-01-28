Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική – Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, ωστόσο πριν από λίγο έληξε ο συναγερμός.