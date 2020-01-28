search
28.01.2020 19:49

Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική – Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι

28.01.2020 19:49
Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στα σύνορα με το Ιράν - Media

 

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, ωστόσο πριν από λίγο έληξε ο συναγερμός.

1 / 3