Σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική – Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε 117 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Λούσεα στην Τζαμάικα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).
H αρχική εκτίμηση του USGS ήταν 7,3 βαθμοί.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.
Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε για την Τζαμάικα, την Κούβα και τις νήσους Κέιμαν, το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι, ωστόσο πριν από λίγο έληξε ο συναγερμός.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.