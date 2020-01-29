Βουλή: Τροπολογία για ΠΑΟΚ και Ξάνθη – Oνομαστική ψηφοφορία το μεσημέρι

Αντιπαράθεση, και σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης προκαλεί η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση αργά το απόγευμα της Τρίτης με την οποία δεν υποβιβάζονται ΠΑΟΚ και Ξάνθη από την Super League.

Επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση είναι υπεράνω ομάδων» και κάνει πολιτικές, κοινωνικές και όχι οπαδικές επιλογές, κυβερνητικοί κύκλοι αναφερόμενοι στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, σχολίασαν ταυτόχρονα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δώσει μια καθαρή απάντηση αντί να ψαρεύει στα θολά νερά».

«Oι μεν δεν θέλουν καμιά τιμωρία ακόμη και αν έχει διαπραχθεί παρανομία. Οι άλλοι θέλουν την καταστροφή των πρώτων με ποινές δυσανάλογες με τα παραπτώματά τους. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ, παλιά του τέχνη κόσκινο, μιζάρει στον λαϊκισμό πιστεύοντας ότι έτσι μπορεί να ψαρέψει στα θολά νερά τη στιγμή που ακόμη και οι ψηφοφόροι του τού γυρίζουν την πλάτη. Ας μας πει όμως καθαρά. Πρέπει να τιμωρείται όποιος παρανομεί ή να μένει στο απυρόβλητο; Η τιμωρία αυτή είναι ο υποβιβασμός; Ας αφήσει τα παραμύθια κι ας απαντήσει καθαρά», επισημαίνουν.

Οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν επίσης ότι: «Η κυβέρνηση είναι υπεράνω ομάδων. Εκφράζει το κοινό συμφέρον. Η επιλογή της είναι πολιτική και κοινωνική κι όχι οπαδική. Και δεν πρόκειται να κάνει πλάτες στην παρανομία, ούτε να επιτρέψει ανούσιους διχασμούς, τη στιγμή που η πατρίδα μας αφηνει πίσω της την κρίση και καλείται να αντιμετωπίσει εθνικούς κινδύνους. Είναι ώρες ευθύνης για όλους. Κυρίως για τους πολίτες που δεν πρέπει να επιτρέψουν να γίνονται εργαλεία στις επιδιώξεις κανενός».

Τι προβλέπει η τροπολογία

Με τις νέες διατάξεις της τροπολογίας που κατατέθηκε, τόσο η Ξάνθη όσο και ο ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύουν με υποβιβασμό, αλλά με αφαίρεση βαθμών. Ειδικότερα, η τροπολογία για τις αλλαγές στις ποινές που επιβάλλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προβλέπει αφαίρεση πέντε έως δέκα βαθμών, από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο χαρακτηρίζεται η πράξη στις οικείες πειθαρχικές διατάξεις. Εάν η παράβαση διαπιστωθεί μετά το τέλος του Πρωταθλήματος τότε η ποινή επιβάλλεται για το επόμενο Πρωτάθλημα.

Κρίσιμη ψηφοφορία

Έτσι λοιπόν, θεωρείται κρίσιμη η μεσημεριανή ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 13:00. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμηνύσει ότι θα καταψηφίσει, ενώ θα απέχουν το ΚΚΕ, το Κίνημα Αλλαγής, και η Ελληνική Λύση. Το ενδιαφέρον λοιπόν στρέφεται στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και το κατά πόσον θα υπάρχουν… διαρροές. Γύρω στους 4-5 βουλευτές της ΝΔ που εκλέγονται στην Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά και οι οποίοι είναι τοις πάσι γνωστό ότι διατηρούν στενές σχέσεις με τους κυρίους Σαββίδη και Μαρινάκη και τις ομάδες τους, δεν απαντούσαν ξεκάθαρα εάν θα ψηφίσουν την τροπολογία ή θα απέχουν

Προβλήματα στη ΝΔ

Η απόφαση της ΕΕΑ όμως προκάλεσε και εσωκομματικούς τριγμούς στο κυβερνών κόμμα, οι οποίοι ήρθαν στην επιφάνεια έπειτα από την απειλή του ευρωβουλευτή της ΝΔ και πρώην προέδρου του ΠΑΟΚ Θοδωρή Ζαγοράκη ότι θα παραιτηθεί εάν δεν αλλάξει η απόφαση. Ωστόσο, ο κ. Ζαγοράκης δεν πρόλαβε να κάνει την απειλή του πράξη, καθώς με εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαγράφηκε από την ευρωομάδα της ΝΔ. Πάντως το κλίμα για τον αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη είναι βαρύ στο Μέγαρο Μαξίμου, αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως η κυβέρνηση τον στηρίζει απόλυτα.