Σκληρό μήνυμα Γαλλίας στην Τουρκία: Από το τεμάχιο 8 πέρασε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» (Photos)

Στο οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ βρέθηκε να πλέει την Τρίτη το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», περνώντας κοντά από το τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ».

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, επικαλούμενο σχετικές πληροφορίες, το γαλλικό αεροπλανοφόρο, το οποίο ακολουθούν έξι συνοδευτικά πλοία, συνέχισε την πορεία του και πλέον βρίσκεται δυτικά του τεμαχίου 8, στα ανοιχτά της Κύπρου.

Σημειώνεται πως στις 18 Ιανουαρίου, η Τουρκία απέστειλε το «Γιαβούζ» στο τεμάχιο 8, το οποίο είναι αδειοδοτημένο από την Κυπριακή Δημοκρατία στην κοινοπραξία ENI – Total.

Τις τελευταίες μέρες διάφοροι λογαριασμοί στο twitter δημοσιεύουν δορυφορικές φωτογραφίες από τις κινήσεις του αεροπλανοφόρου στην ανατολική Μεσόγειο και τη θέση του τουρκικού γεωτρύπανου «Γιαβούζ».