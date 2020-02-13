search
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 04:30
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2020 17:21

Αμετανόητοι οι «νταήδες» που έδειραν τον 17χρονο στον Βύρωνα: Έβγαλαν selfie με υβριστικό μήνυμα στο Αστυνομικό τμήμα (Photo)

13.02.2020 17:21
Άγριο bullying στον Βύρωνα: Σοκάρει η αδελφή του θύματος (Video) - Media

 

Το θράσος των νεαρών που προχώρησαν στον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή στο 1ο ΓΕΛ Βύρωνα, δεν έχει τελειωμό, αφού αντί να κατανοήσουν το μέγεθος της άθλιας πράξης τους, καμάρωναν βγάζοντας selfie μέσα στο αστυνομικό τμήμα!

Κανένα ίχνος μεταμέλειας αλλά και συνείδησης του τι έπραξαν, φανερώνει η selfie που τράβηξε φίλος των τριών εκ των οκτώ προσαχθέντων, ενώ βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, για τον ξυλοδαρμό του μαθητή της Γ’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Βύρωνα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που εξασφάλισε αποκλειστικά το VyronasNews, νεαρός, ο οποίος είχε πάει για… συμπαράσταση στους φίλους του στο τμήμα, ανέβασε story στο instagram , με τους προσαχθέντες στο βάθος, η οποία συνοδεύτηκε με την υβριστική φράση «Τ’ αδέρφια μου δεν μασάνε π…..ες!».

Η συγκεκριμένη selfie του τραβήχτηκε στο ΑΤ Βύρωνα, ανέβηκε στο site “VyronasNews” και αμέσως δέχθηκαν μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, μέσα από ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook. Στόχος ήταν να “κατέβει” η φωτογραφία.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως στο Λύκειο που συνέβη το περιστατικό, την Πέμπτη, πήγε και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, για να ενημερωθεί για το περιστατικό.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τη δική της ατζέντα η κάθε περιοχή στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Οι κινήσεις τους μετά το ραντεβού στο Μαξίμου

chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στην κατάψυξη η χώρα λόγω της έλευσης του ουκρανικού ψύχους – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

putin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στο Ιράν

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκτακτη συνεδρίαση μετά τους δασμούς του Τραμπ λόγω της Γροιλανδίας

katastimata_ermou
ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

europaiki enos 997- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Έκτακτη συνεδρίαση μετά τους δασμούς του Τραμπ λόγω της Γροιλανδίας

gaza 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και Κύπρος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα – Τι σημαίνει η πρόσκληση Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18.01.2026 01:36
agrotes-trakter-234
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Με τη δική της ατζέντα η κάθε περιοχή στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Οι κινήσεις τους μετά το ραντεβού στο Μαξίμου

chioni61
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Στην κατάψυξη η χώρα λόγω της έλευσης του ουκρανικού ψύχους – Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

putin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Πεζεσκιάν για αποκλιμάκωση στο Ιράν

1 / 3