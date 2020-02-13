Αμετανόητοι οι «νταήδες» που έδειραν τον 17χρονο στον Βύρωνα: Έβγαλαν selfie με υβριστικό μήνυμα στο Αστυνομικό τμήμα (Photo)

Το θράσος των νεαρών που προχώρησαν στον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή στο 1ο ΓΕΛ Βύρωνα, δεν έχει τελειωμό, αφού αντί να κατανοήσουν το μέγεθος της άθλιας πράξης τους, καμάρωναν βγάζοντας selfie μέσα στο αστυνομικό τμήμα!

Κανένα ίχνος μεταμέλειας αλλά και συνείδησης του τι έπραξαν, φανερώνει η selfie που τράβηξε φίλος των τριών εκ των οκτώ προσαχθέντων, ενώ βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, για τον ξυλοδαρμό του μαθητή της Γ’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Βύρωνα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που εξασφάλισε αποκλειστικά το VyronasNews, νεαρός, ο οποίος είχε πάει για… συμπαράσταση στους φίλους του στο τμήμα, ανέβασε story στο instagram , με τους προσαχθέντες στο βάθος, η οποία συνοδεύτηκε με την υβριστική φράση «Τ’ αδέρφια μου δεν μασάνε π…..ες!».

Η συγκεκριμένη selfie του τραβήχτηκε στο ΑΤ Βύρωνα, ανέβηκε στο site “VyronasNews” και αμέσως δέχθηκαν μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο, μέσα από ψεύτικο λογαριασμό στο Facebook. Στόχος ήταν να “κατέβει” η φωτογραφία.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως στο Λύκειο που συνέβη το περιστατικό, την Πέμπτη, πήγε και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, για να ενημερωθεί για το περιστατικό.