Θεσσαλονίκη: Vegan κατά… Τσικνοπέμπτης (Video)

Την αντίθεσή τους και την έντονη διαμαρτυρία τους για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης εξέφρασαν σήμερα βίγκαν ακτιβιστές στη Θεσσαλονίκη.

Κρατώντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα τα μέλη του κινήματος Direct Action Everywhere πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από ψητοπωλεία στον άξονα της Αριστοτέλους.

«Δεν είναι φαγητό, δεν είναι παράδοση, τα ζώα πονάνε όπως κι εμείς» αναγραφόταν σε κάποια από τα πλακάτ. Η διαμαρτυρία ήταν ειρηνική και δεν δημιουργήθηκε κάποια ένταση.

Σημειώνεται πως μέλη του κινήματος πραγματοποιούν διαμαρτυρίες πανελλαδικά.