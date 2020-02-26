Καρκίνος Μαστού: Το γάλα αυξάνει κατά 80% τον κίνδυνο, λέει νέα έρευνα

Η κατανάλωση γάλακτος σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού στις γυναίκες, υποστηρίζει νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Loma Linda και δημοσιεύθηκε στο International Journal of Epidemiology.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ακόμα και σχετικά μέτριες ποσότητες γάλακτος μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο των γυναικών για καρκίνο του μαστού έως και 80%, ανάλογα με την ποσότητα που καταναλώνεται.

Όπως αναφέρει ο πρώτος συγγραφέας, Gary E. Fraser, «η παρατηρητική αυτή μελέτη παρέχει αρκετά ισχυρά στοιχεία για το ότι το γάλα ή κάποιος άλλος παράγοντας που σχετίζεται στενά με την κατανάλωσή του αποτελεί αιτία του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες».

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση μικρής ποσότητας γάλακτος, της τάξης του 1/4 ή 1/3 μιας κούπας γάλακτος ημερησίως σχετίζεται με αυξημένο κατά 30% κίνδυνο. Για μία κούπα γάλα την ημέρα, ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται στο 50%, ενώ για όσους καταναλώνουν δύο με τρεις κούπες ημερησίως ο κίνδυνος εκτοξεύεται στο 80%.

Για τη μελέτη αξιολογήθηκε η διατροφική πρόσληψη σχεδόν 53.000 Αμερικανίδων, οι οποίες κατά την έναρξή της ήταν απόλυτα υγιείς και παρακολουθήθηκαν για σχεδόν οκτώ χρόνια. Στο τέλος της περιόδου της μελέτης, καταγράφηκαν 1.057 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, χωρίς πάντως να αναδεικνύονται σαφείς συσχετισμοί ανάμεσα στα προϊόντα σόγιας και στον καρκίνο, ανεξάρτητα από τα γαλακτοκομικά.

Όταν, όμως, έγινε η σύγκριση με τη χαμηλή ή τη μηδενική κατανάλωση γάλακτος, η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων από γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα σχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ανεξάρτητα από την πρόσληψη σόγιας. Ο Δρ. Fraser σημείωσε ότι τα αποτελέσματα είχαν ελάχιστες διακυμάνσεις όταν συγκρίθηκαν με την πρόσληψη πλήρους ή μειωμένων χαμηλών θερμίδων γάλακτος, ενώ δεν αναδείχθηκε κάποιος σημαντικός συσχετισμός με το τυρί και το γιαούρτι.

«Το σίγουρο είναι ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ιδιαίτερα το γάλα σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο και τα δεδομένα προέβλεψαν μια αξιόλογη μείωση του κινδύνου, η οποία σχετίζεται με την υποκατάσταση του γάλακτος με γάλα σόγιας. Το φαινόμενο αυτό αυξάνει την πιθανότητα τα εναλλακτικά του γάλακτος προϊόντα να αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή», προσθέτει ο ειδικός.

Οι επιστήμονες αναφέρουν, τέλος, ότι πιθανοί λόγοι που να εξηγούν τους συσχετισμούς ανάμεσα στον καρκίνο του μαστού και το γάλα μπορεί να είναι το περιεχόμενο των προϊόντων αυτών σε ορμόνες. Ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες συχνά είναι ορμονοεξαρτώμενος και η πρόσληψη γαλακτοκομικών και άλλων ζωικών πρωτεϊνών σχετίζεται σε ορισμένες αναφορές με υψηλότερα επίπεδα μιας ορμόνης στο αίμα που λέγεται ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγοντας-1 (IGF-1) και θεωρείται ότι προάγει ορισμένους τύπους καρκίνου.

